Beliebteste Sternzeichen: Womit kommen diese 5 Zeichen gut an?

Manche Menschen haben es einfach in sich: ein cooles Lächeln, eine charmante Art und den gewissen Fun-Faktor. Es gibt sie immer – die Personen, die so toll sind, dass man ständig von ihnen umgeben sein will. Auch bei den Sternzeichen ist das nicht anders. Bestimmte Sternzeichen haben Charaktereigenschaften, die magisch anziehen. Damit steigen die Sternzeichen auf der Beliebtheitsskala sehr weit hoch. Doch was ist das beliebteste Sternzeichen von allen?

Wer wüsste nicht gerne, wie gut sein Sternzeichen bei anderen ankommt? Mit Sicherheit kann niemand sagen, welches Tierkreiszeichen am beliebtesten ist. Schließlich ist Sympathie immer subjektiv. Bestimmte Charaktereigenschaften lassen aber darauf schließen, dass ein Zeichen sympathischer erscheint als das andere. Wir verraten dir, welche Sternzeichen als besonders beliebt gelten.

Welche 5 Sternzeichen sind am beliebtesten?

In unserem Ranking gelten fünf Sternzeichen aufgrund ihrer Eigenschaften als besonders beliebt. Denn wer mag es nicht, von Personen umgeben zu sein, die mit ihrer Positivität und dem offenen Denken anstecken?

Löwe: 23.07. – 24.08.

Menschen mit dem Sternzeichen Löwe wissen einfach, wie sie die Menge begeistern können. Charmant, lebensfroh und selbstbewusst – mit diesen Eigenschaften ist der Löwe eines der beliebtesten Sternzeichen im Tierkreis. Der coole Löwe gilt als beliebtestes Sternzeichen, weil er mit seiner aufgeweckten Energie der reinste Partykracher ist. Sei es ein verstecktes Talent oder ein frecher Spruch – das Tierkreiszeichen weiß es, gute Stimmung ins Haus zu bringen.

Schütze: 23.11. – 21.12.

Schützen sind als Feuerzeichen die reinsten Energiebündel. Du weißt nicht, was du am Wochenende machen sollst? Ein Schütze wird dir abenteuerlustig die zehn verrücktesten Dinge vorschlagen, die du dir vorstellen kannst – und dich dann auch noch davon überzeugen, dass es der größte Spaß deines Lebens wird. Mit seiner optimistischen Art wird der Schütze zu einem der beliebtesten Sternzeichen im Tierkreis.

Fische: 20.02. – 20.03.

Fische sind zwar nicht Feuer und Flamme, wenn es um dein nächstes Abenteuer geht, können mit anderen Charaktereigenschaften aber punkten. Auf der Beliebtheitsskala liegen Fische wegen ihrer Fürsorglichkeit weit oben. Mangelt es dir an etwas, wird das Tierkreiszeichen Fische für dein Bestes sorgen. Kreativ und humorvoll gibt es mit dem beliebtesten Sternzeichen Fische an deiner Seite immer viel zu lachen.

Zwillinge: 21.05. – 21.06

Als Luftzeichen wissen Zwillinge es einfach, neue Freundschaften zu schließen. Mit der frechen und aufgeschlossenen Art gehört das Sternzeichen Zwillinge zu den beliebtesten. Das Tierkreiszeichen Zwillinge gilt als kommunikativ und mag es, auf andere Menschen zuzugehen. Indem sie sich gezielt an andere Menschen anpassen, kommen sie besonders gut an – deswegen greift hier aber auch das Vorurteil, Zwillinge wären falsche Freunde.

Waage: 24.09. – 23.10.

Das Luftzeichen Waage ist eines der beliebtesten Sternzeichen aus dem Tierkreis. Vor allem das Bedürfnis nach Harmonie sorgt bei dem Tierkreiszeichen Waage für einen hohen Stand auf der Beliebtheitsskala. Mit einer Waage wirst du vielleicht nicht immer abenteuerlustig unterwegs sein, doch um dein Wohlergehen wird sich dieses Sternzeichen bestens kümmern. Belastet dich etwas, wird dir das beste Luftzeichen Waage also mit Tat und Rat zur Seite stehen.

Was das beliebteste Sternzeichen von allen ist, weißt du nun. Dein Sternzeichen war in unserem Ranking nicht dabei? Finde heraus, ob dein Sternzeichen zu den dümmsten Tierkreiszeichen gehört.