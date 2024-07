Vodafone lässt es selbst durchsickern – DAMIT hat wirklich niemand gerechnet!

Auf unsere Handys können wir heutzutage wohl kaum noch verzichten. Ob auf der Arbeit oder im Privaten: Um mit unserem Umfeld und der Welt in Kontakt zu bleiben, ist es unerlässlich. Natürlich spielt dabei auch Mobilfunk eine entscheidende Rolle.

Einer der bekanntesten Anbieter der Branche? Vodafone. Der Dienstleister meldet sich jetzt mit einer Nachricht selbst zu Wort, die Kunden fassungslos machen dürfte. Vor allem nach der Heim-EM in Deutschland hat damit nun wirklich niemand rechnen können.

+++ Vodafone verkündet es selbst – Kunden können es kaum glauben +++

Vodafone: Kunden brechen Rekord!

Es geht ums Handynetz von Vodafone beziehungsweise dessen Auslastung. Bei der Europameisterschaft in Deutschland haben viele Handys bereits geglüht. Dabei führten nicht nur ein paar Textnachrichten an Freunde und Familie zur hohen Datennutzung, sondern auch Videos und Bilder, die mal schnell vom Public Viewing oder live aus dem Stadion heraus gemacht und verschickt wurden.

Doch wie Vodafone jetzt mitteilt, hat ein Event jetzt einen neuen Rekord in Sachen Daten-Übertragung aufgestellt. Dahinter soll die Popqueen Taylor Swift höchstpersönlich stecken! Das Gast-Spiel der US-Amerikanerin in Gelsenkirchen sollte das Handynetz schon am ersten Konzerttag an seine Grenzen bringen. Das konnten Swifties auch am eigenen Leib erfahren, versagten spätestens nach dem Ende zunächst alle Handynetze.

Nicht mal AC/DC kommt an diese Zahlen ran

Allein am Mittwochabend (17. Juli) sollen innerhalb des etwa dreistündigen Konzerts in der Veltins Arena in Gelsenkirchen 1.600 Gigabyte verschickt worden sein. Das sind laut Vodafone etwa 20 Prozent mehr als bei dem ebenfalls ausverkauften Achtelfinal-Spiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen England und der Slowakei, das ebenfalls in der Heimstätte des FC Schalke 04 ausgetragen wurde.

Der größte Unterschied zwischen Swifties und Fußball-Fans? Der liegt vor allem in der Datennutzung. Laut Vodafone hätten die Besucher in Gelsenkirchen nämlich vor allem Live-Bilder und -Aufnahmen von ihrem Idol gestreamt und in Echtzeit in die sozialen Medien übertragen – und das auf einem konstant hohen Level.

Auch O2 Telefónica hat nach Tag 1 der „Eras Tour“ auf Schalke eine erste Bilanz gezogen. Hier sollen sogar rund 4.000 Gigabyte durchs Handynetz geflossen sein. Das sei doppelt so viel wie beim AC/DC-Konzert in der Veltins Arena im Mai. Auch im Vergleich zum EM-Spiel zwischen Spanien und Italien im gleichen Stadion soll der Datenverbrauch der Swifties satte 40 Prozent höher gelegen haben! Bleibt zu hoffen, dass Zuschauer bei der permanenten Handynutzung auch etwas vom Konzert mitbekommen haben.