Taylor Swift in Gelsenkirchen: DAS bekamen nur wenige Zuschauer mit

Am Mittwochabend (17. Juli 2024) spielte US-Superstar Taylor Swift ihr erstes von insgesamt drei Konzerten in Gelsenkirchen. Rund 60.000 Fans stürmten in die Arena auf Schalke, um ihrem Idol ganz nah zu sein. Über drei Stunden begeisterte die 34-Jährige die Zuschauer – und das ohne Pause!

Während des Konzerts von Taylor Swift in Gelsenkirchen hatte der Superstar einige Überraschungen für seine Fans in petto. Doch die wohl größte Überraschung des Abends bekamen nur vereinzelnd Zuschauer mit – es geschah nämlich eher hinter den Kulissen des Konzerts.

Taylor Swift sorgt in Gelsenkirchen für Ausnahmezustand

Die Fans von Taylor Swift haben seit Monaten auf diesen Moment gewartet: Endlich gibt der Superstar ihr erstes „Eras Tour“-Konzert in Deutschland! Wo sonst auf Schalke gekickt wird, haben sich an diesem Abend Tausende „Swifites“ versammelt, um zu den Liedern der 34-Jährigen zu feiern.

+++ Taylor Swift in Gelsenkirchen: Unfassbare Bilder! Fans machen DAS vor Schalke-Arena +++

Dabei spielte die ehemalige Country-Sängerin die gesamten drei Stunden ohne Pause durch. In verschiedenen Bühnenbildern und wechselnden Outfits sorgte die Sängerin immer wieder für Überraschungen bei den Fans. Doch ein Highlight befand sich gar nicht auf der Bühne selbst – sondern auf den Rängen der Veltins-Arena.

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Auch ER ist dabei

Während des Konzerts wanderten die Blicke mancher Fans immer wieder in den VIP-Bereich auf den Rängen. Denn dort feierte kein Geringerer als Travis Kelce, der Freund von Taylor Swift, zu den Songs seiner Liebsten. Einige „Swifties“ hofften in diesem Moment, dass der American-Football-Spieler vielleicht sogar kurz auf die Bühne kommt.

+++ Taylor Swift auf Schalke: Superstar im Publikum – er gibt sich erst spät zu erkennen +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Schließlich ist das gar nicht so abwegig. In London kam der 34-Jährige immerhin an der Seite seiner Freundin auf die große Konzertbühne gelaufen und sorgte damit natürlich für ein ohrenbetäubendes Kreisch-Konzert. Doch das blieb an diesem Abend leider aus. Aber wer weiß? Vielleicht haben die Fans bei den nächsten Konzerten in Gelsenkirchen, Hamburg oder München mehr Glück.