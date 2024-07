Taylor Swift auf Schalke: Superstar im Publikum – er gibt sich erst spät zu erkennen

Es war DAS Konzert des Jahres. Am Mittwoch (17. Juli 2024) spielte US-Superstar Taylor Swift ihr erstes von insgesamt drei Konzerten auf Schalke. Ein Mega-Event auf das die deutschen Fans der einstigen Country-Sängerin bereits seit Monaten hinfieberten.

Rund 60.000 Fans waren gestern im Stadion in Gelsenkirchen, um Taylor Swift zu bestaunen. Über drei Stunden spielte die Ausnahmekünstlerin, versetzte die Fans in Ekstase. Auch die prominenten Anhänger. So gesellten sich zu den Tausenden Swifties auch einige, die selbst große Hallen füllen.

Schlagerstar bei Taylor Swift

So zum Beispiel Schlager- und ZDF-Star Giovanni Zarrella, der zusammen mit seiner Frau, Moderatorin Jana-Ina Zarrella nach Gelsenkirchen gereist war. „Ü40 Swifties“, schrieben die beiden zu einem Foto, dass sie auf ihren Instagram-Kanälen veröffentlichten. Sogar ein Schild hatte das Paar gebastelt. Darauf zu lesen: „Swiftie for like ever“.

Alleine waren die beiden jedoch nicht gekommen. Kurz vor dem Konzert hatte Jana-Ina noch in ihrer Instagram-Story verraten, dass sie mit der ganzen Familie da sei. „Wenn du mit deiner Tochter, ihrer Bestie und deinem Mann zu Taylor Swift fährst“, schrieb die Moderatorin.

Schalke-Kicker planen Teamabend bei Taylor

Insgesamt gelten die Konzerte der Ausnahmekünstlerin als absoluter Promi-Magnet: In London beispielsweise waren Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte vor Ort, knipsten sogar Selfies mit Taylor und deren Freund, NFL-Superstar Travis Kelce.

Ebenfalls schon bei Taylor-Swift-Konzerten gesehen wurden die Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds und Blake Lively oder auch Harry-Potter-Darstellerin Emma Watson. Am Freitagabend wird sogar eine ganze Fußballmannschaft bei Taylors letztem Konzert im Stadion von Gelsenkirchen erwartet: Die Zweitliga-Truppe von Schalke 04. Das wird mit Sicherheit ein ganz besonderer Teamabend.