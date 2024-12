Verkehrsschild irritiert alle! „Entweder dort sterben oder Haus bauen“

Die Verkehrsschilder in Deutschland verleiten oftmals zu der ein oder anderen Diskussion. Insbesondere die Kombination so mancher Schilder führt manchmal zu einem regelrechten Schildchaos, bei dem sich niemand mehr so ganz sicher ist, was denn jetzt eigentlich erlaubt ist und was nicht.

So ein Schilder-Wirrwarr sorgt nun für heftige Diskussionen im Internet. Die User debattieren über den Sinn des Schilds und fragen sich, was das Straßenverkehrsamt ihnen genau mitteilen möchte.

Verkehrsschild sorgt für Verwirrung

Das Schilder-Chaos besteht aus gleich drei Verkehrsschildern, die untereinander angebracht wurden. Ganz oben befindet sich ein Schild, das auf eine Sackgasse hinweist. Darunter ist die Zusatzinformation „keine Wendemöglichkeit“ angebracht. So weit, so gut. Aber was jetzt folgt, sorgt für große Verwirrung. Das dritte Schild hat nämlich die Aufschrift „auch für Fußgänger“. Können also auch Fußgänger hier nicht wenden?

++ NRW: Kurioses Verkehrsschild entdeckt – es steht nur in dieser Stadt ++

Ein User hat ein Foto der Verkehrsschilder auf der Online-Plattform „Reddit“ gepostet. Der Beitrag hat eine hitzige Diskussion in den Kommentaren ausgelöst: „Was machen die Fußgänger, die dort aus Versehen hereingegangen sind?“. „Die müssen halt rückwärts wieder herausgehen“, schlägt ein User vor. Ein anderer scherzt: „Frage ich mich auch. Stecke hier seit zwei Jahren und schaffe es nicht zu wenden“.

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Entweder dort sterben oder ein Haus bauen“

Die Reddit-Nutzer überlegen sich fleißig Möglichkeiten, wie dem Schild Folge geleistet werden kann. „Entweder dort sterben oder ein Haus bauen und dort dann halt wohnen für den Rest des Lebens“, witzelt ein User in den Kommentaren. Einer schreibt „Da werden Menschen gefangen. Das ist ’ne Falle“.

Mehr News:

Doch was hat es denn jetzt eigentlich mit dem Verkehrsschild auf sich? Die „tz“ klärt auf, dass sich der Zusatzhinweis für Fußgänger wahrscheinlich nur auf die Sackgasse bezieht. Es gebe einen Unterschied zwischen Sackgassen, die für alle gelten und „durchlässige Sackgassen“. Bei letzteren haben Fußgänger oder Radfahrer die Möglichkeit, am Ende der Sackgasse weiterzufahren oder -zulaufen.