Pfand-Ansage bei Rewe – „Nichts darf man mehr“

Du denkst, du hast bei Rewe schon alles gesehen? Dann dürfte dich eine Pfand-Ansage jetzt vom Gegenteil überzeugen und aus den Latschen werfen. Auf Reddit teilte ein Kunde ein Foto eines Aushangs, der für Spott sorgt.

User können kaum glauben, was sie sehen und rasten aus. Doch was steht auf dem Rewe-Aushang geschrieben?

Pfand-Ansage bei Rewe sorgt für Spott

„Geehrte Kunden, aus hygienischen Gründen bitten wir Sie, ihren Leergutbon nicht im Mund aufzubewahren! MfG Ihr Rewe-Team“ heißt es auf dem Zettel am Pfandautomaten. Dazu schreibt der Verfasser des Posts: „Laminiert wäre das nicht passiert.“

Über den Post zeigen sich zahlreiche User amüsiert und kommentieren: „Die sind nicht zum Essen?“, „Nichts darf man in diesem Land mehr“, „Bin ich froh, dass der Rewe bei mir das Schild noch nicht hat… Will mir meine Gewohnheiten nicht nehmen lassen!“ und „Gut, dann bewahre ich ihn eben wieder in der Poritze auf. Wie jeder normale Mensch“. Doch warum hängt der Aushang eigentlich dort?

Kunden spekulieren über Aushang

Eine Person kommentiert unter dem Post zur Pfand-Ansage von Rewe: „Ich dachte, dass es hier eindeutig um Rücksichtnahme des Personals gegenüber geht.“ Und auch andere Kunden gehen davon aus, dass dem so ist.

Ein User kommt allerdings zum Entschluss: „Bei dem ganzen widerwärtigem Schmodder den ein Retailverkäufer so ausgesetzt ist im Supermarkt, ist ein eventuell minimal angesabberter Kassenbon echt die letzte Keimquelle, um die ich mir Sorgen machen würde.“ Übrigens: Dieser Aushang ist nicht der Einzige, der für Wirbel sorgt. Auch ein Zettel bei Edeka führte kürzlich zu Verwirrung bei Kunden. Sie konnten plötzlich nicht mehr wie gewohnt an der Kasse bezahlen (>>> hier mehr dazu lesen).