Edeka-Kunden können plötzlich nicht mit Karte bezahlen – Supermarkt spricht Klartext

Wer bei Supermärkten wie Edeka einkaufen geht, hat an der Kasse die Qual der Wahl, was das Bezahlen angeht. Viele Kassierer akzeptieren eine Zahlung per Bargeld, der EC-Karte und PIN-Nummer sowie mit American Express oder Gutscheinen.

Umso verblüffter dürften Kunden sein, wenn die Auswahl plötzlich beschränkt ist und eine Kartenzahlung verweigert wird. Genau diese Erfahrung machen Kunden jetzt bei Edeka. Was es damit auf sich hat, erklärt der Supermarkt jetzt selbst.

Edeka: Plötzlich keine Kartenzahlung mehr möglich

Nach Angaben unseres Partnerportals „News38“ stellten Kunden der Edeka-Filiale in Waggum bei Braunschweig an der Kasse fest, dass ihre Zahlungsoptionen beschränkt sind. Ein Kunde teilte dazu ein Foto auf Facebook und findet das ganze „völlig absurd“.

Zu sehen ist ein Zettel mit einem wichtigen Hinweis: „Achtung, liebe Kundinnen und Kunden, aufgrund einer Störung beim Zahlungsdienstleister sind aktuell bundesweit keine Kartenzahlungen möglich. Wir bitten um ihr Verständnis!“ Von einer solchen Störung an der Kasse ist aber offenbar nicht nur Edeka betroffen.

Problem kann alle Supermärkte treffen

„In den meisten Fällen handelt sich dann um eine technische Störung seitens der Dienstleister für Kartenzahlungen, von der branchenübergreifend mehrere Handelsunternehmen betroffen sind“, erklärt Edeka gegenüber „News38“. Es könnte also grundsätzlich alle Supermärkte und Discounter treffen.

