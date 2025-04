Rewe, Edeka & Co: Beliebte Schokolade erhält Negativ-Preis – DAS kommt gar nicht gut an

Schokolade gibt es seit jeher bei Rewe, Edeka und anderen Einzelhändlern. Für viele Naschkatzen ist sie die Nervennahrung schlechthin. Neben dem Snack für zwischendurch bietet sie sich auch zum Anrichten verschiedener Gerichte und Getränke an.

Beim Kauf sollten Kunden von Rewe, Edeka und Co. allerdings genauer hinsehen. Eine beliebte Schokolade kam in einem Test von Experten gar nicht gut an und erhält dafür jetzt den Negativ-Preis.

Rewe, Edeka & Co: Schokolade erhält Negativ-Preis

Die „Chocolate Scorecard“-Initiative hat zum sechsten Mal mehrere Schokoladen-Hersteller geprüft und sie bewertet. Mit den Ergebnissen helfen sie Kunden von Rewe, Edeka und Co. dabei, gute Kaufentscheidungen zu treffen.

Um fair zu testen, wurden zunächst Kriterien wie beispielsweise „Transparenz“, „Kinderarbeit“, „Klima“ und „Pestizide“ festgelegt. Besonders gut abgeschnitten hat Tony’s Chocolonely, HALBA und Cémoi. Diese Firmen erhalten dafür jetzt sogenannte „Good Egg Awards“. Eine Firma, die man in zahlreichen Supermärkten wie Rewe und Edeka findet, konnte allerdings gar nicht überzeugen und erhält den Negativ-Preis.

Negativ-Preis: DAS kommt nicht gut an

Der „Bad Egg Award“ geht an den Milka-Eigentümer Mondelēz. Grund dafür ist nach Angaben der „Chocolate Scorecard“-Initiative die mangelnde Transparenz. Demnach habe das Unternehmen nicht oder nicht vollständig geantwortet. Das kam bei den Experten offenbar gar nicht gut an.

Warum Mondelēz nicht oder nicht vollständig geantwortet hat, ist unklar. Dem ein oder anderen Kunden von Rewe, Edeka und Co. dürfte das bei der Wahl seiner Schokolade allerdings zu denken geben. Übrigens: Eine Schokolade einer bekannten Marke kassierte kürzlich im Öko-Test die Note 6 (>>> hier mehr dazu erfahren).