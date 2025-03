Kaufland, Rewe und Co.: Wieder Schoko-Schock! Marke treibt weiter Preise rauf

Viele Naschkatzen greifen in Geschäften regelmäßig zur Schokolade. In Geschäften wie Kaufland, Rewe und Co. haben sie die Qual der Wahl bei der Auswahl: Von Marken wie Milka über Kinder bis hin zu Ritter Sport und Merci ist in den Regalen vieles erhältlich.

Jetzt dreht ein Schokoladen-Hersteller allerdings an der Preisschraube. Kunden müssen sich auf höhere Kosten einstellen.

Kaufland, Rewe und Co.: Diese Marke erhöht die Preise

Letztes Jahr hat der Schokoladen-Hersteller Lindt & Sprüngli aus der Schweiz die Preise im Schnitt um 6,3 Prozent angehoben. Das bekamen auch Kunden von Kaufland, Rewe und Co. zu spüren.

Dieses Jahr wird es noch teurer für Schokoladen-Liebhaber, denn bei der diesjährigen Anpassung sollen die Preise gleich zweistellig steigen.

Lindt erhöht Preise: Das ist der Grund

Schuld an der Preiserhöhung sind die Kakaobohnen, denn sie sind aufgrund von schlechter Ernte teurer geworden. Schokoladen-Hersteller müssen für die Produktion also mehr zahlen.

Die Preise von Lindt werden deshalb auch bei Kaufland, Rewe und Co. angepasst. Viele Kunden bleiben der beliebten Schokolade allerdings trotzdem treu – zumindest bis jetzt.

Kaufland, Rewe und Co.: Kunden bleiben Lindt treu

Das Unternehmen hat trotz der Preiserhöhung bei Kaufland, Rewe und Co. 2024 einen Gewinn von 672,3 Millionen Franken (etwa 715,7 Millionen Euro) gemacht. Im Vorjahr waren es im Vergleich 671,4 Millionen Franken (etwa 710 Millionen Euro).

„Anhaltend straffe Kostenkontrolle, Effizienzsteigerungen, Prozessoptimierungen und Preissteigerungen zur Kompensation hoher Kakaokosten trugen zur höheren Profitabilität bei“, erklärt Lindt & Sprüngli in einer Pressemitteilung. Ob Kunden sich die weiteren Preiserhöhungen gefallen lassen, bleibt allerdings abzuwarten – zumal die Bitterschokolade erst kürzlich im Öko-Test versagte (>>> Hier mehr lesen).