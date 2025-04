Urlaub in der Türkei: Touristen landen am Flughafen – dann trifft sie der Schlag: „Geisteskrank“

Der langersehnte Sommerurlaub steht kurz bevor und viele Urlauber können es kaum noch abwarten. Insbesondere die Türkei ist mit ihren malerischen Stränden und spannendem Kulturangebot ein beliebtes Reiseziel der Deutschen. Was diese Touristen jedoch im Urlaub in der Türkei am Istanbuler Flughafen erleben, kann man kaum fassen.

Auf „Reddit“ geht momentan ein Bild herum, das viele Touristen schlucken lässt. Ein kurzer Snack bei Burger King am Flughafen Istanbul sollte für einen entspannten Start in den Türkei-Urlaub sorgen. Bei diesem Anblick haben sich die Urlauber den Besuch im Fast-Food-Restaurant jedoch schnell anders überlegt.

Burger King: Preise schockieren Touristen

Auf dem Bild ist unter dem Titel „Inflation auch an den Flughäfen angekommen“ das Menü von Burger King zu sehen, das man am Flughafen in Istanbul findet. Was bei dem Menü direkt ins Auge fällt, ist jedoch nicht die Burger-Auswahl der Fast-Food-Kette, sondern die Preise, die dort von den Kunden verlangt werden.

+++ Sparkasse, ING, Commerzbank & Co.: Kunden haben jetzt Gewissheit – „Zieht dich über den Tisch“ +++

Schockiert schreibt der Beitragsersteller „Ich glaub’s nicht“. Kein Wunder bei diesen Preisen. So werden unter anderem für den „Double Whooper“ 23 Euro verlangt. Im Vergleich: Der Burger kostet aktuell in Deutschland 10,19 Euro – also weniger als die Hälfte von dem, was die Istanbuler Flughafen-Filiale verlangt.

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch in den Kommentaren sind die „Reddit“-Nutzer von diesen Preisen schockiert. Entsetzt schreibt ein User: „Ich dachte erst, das ist ein Preis- oder IT-Fehler.“ In den Kommentaren finden sich Reaktionen wie „Das ist ja Wucher“ und „Eher leide ich für viele Stunden Hunger, als diese Preise zu zahlen.“

+++ Lidl-Kunden schielen auf Angebote – an der Kasse trifft sie der Schlag: „Nur noch verarscht“ +++

Urlaub in der Türkei: Urlauber beklagen Flughafen-Preise

Auch wenn der Flughafen in Istanbul den Kommentaren zufolge weitgehend bekannt für seine hohen Preise ist, steht er damit in der Türkei wohl nicht alleine da. Viele Nutzer schildern eigene Erfahrungen von ihren Urlaubsreisen. Ein „Reddit“-User schreibt: „In Antalya am Flughafen letzten Sommer war es wirklich geisteskrank. Kleines Becks 12 Euro. Subway Sandwich 17 Euro.“

Mehr Themen:

Wer seinen Urlaub dieses Jahr in der Türkei verbringt, sollte sich also vor seinem Flug besser noch etwas essen, denn wie ein Nutzer berichtet, findet man an den türkischen Flughäfen die „beklopptesten Preise“, die er jemals gesehen hat. Frustriert schreibt ein User sogar: „Der Flughafen macht den Urlaub kaputt.“