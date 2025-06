Verkehr: Autofahrer tanken vor Pfingsten – und fallen fast vom Glauben ab

Viele Menschen nutzen die Pfingsttage, um sich eine kurze Auszeit vom Alltagsstress zu gönnen und fahren mit dem Auto in den Urlaub. Der kann je nach Dauer und Unterkunft ganz schön ins Geld gehen – auch in Sachen Verkehr.

Denn gerade bei langen Strecken benötigt man viel Sprit. Jetzt gibt es allerdings gute Neuigkeiten für all diejenigen, die einen Urlaub geplant haben: Wer zu Pfingsten clever tankt, kann im Straßenverkehr bares Geld sparen. Doch wo ist das möglich?

Verkehr: Autofahrer tanken vor Pfingsten

Wie die „dpa“ berichtet, hat die EU-Kommission die aktuellen Spritpreisdaten ausgewertet. Dabei kam heraus, wo das Tanken am günstigsten ist. In Österreich kann man demnach ordentlich sparen, denn Benzin kostet dort 22 Cent und Diesel 6 Cent weniger. Ob sich das Auftanken für den Straßenverkehr dort lohnt, hängt allerdings davon ab, welche Länder du auf deiner Reise noch durchquerst.

In Italien ist Sprit teurer als in Österreich, in Slowenien, Kroatien und Ungarn dagegen etwas günstiger. In der Slowakei ist Diesel günstiger als in Österreich und Deutschland. Die Schweiz ist hingegen deutlich teurer.

So sieht es Richtung Westen aus

Wer sich über Pfingsten Richtung Osten anstatt Richtung Süden macht, sollte folgende Tank-Infos für den Straßenverkehr kennen: In Frankreich ist das Tanken fast genauso teuer wie in Deutschland, in Spanien ist es günstiger. In Belgien kommt es vor allem darauf an, was du tankst. Benzin ist dort 16 Cent günstiger als in Deutschland, Diesel hingegen 7 Cent teurer.

Die Niederlande sind bei Benzin und Diesel jeweils 17 beziehungsweise 7 Cent teurer, während Luxemburg bei beiden deutlich günstigere Preise bietet. Luxemburg ist mit einem Sparpotenzial von 24 Cent bei Benzin und 16 Cent bei Diesel am günstigsten. Doch wie sieht es im Osten aus?

Verkehr: Hier solltest du im Osten tanken

Wer auf dem Weg in den Urlaub richtig sparen möchte, sollte in Tschechien oder Polen tanken. Dort ist es ebenfalls deutlich günstiger als in Deutschland und auch im Vergleich zu Estland, Lettland und Litauen lohnt sich das Tanken dort mehr.

Doch Vorsicht: Wer nach Dänemark fährt, sollte vor Pfingsten lieber noch in Deutschland tanken, denn Superbenzin kostet in Dänemark 23 Cent und Diesel 14 Cent mehr. In Schweden ist der Sprit dagegen wieder günstiger, denn Superbenzin ist 28 Cent, Diesel 9 Cent billiger als hierzulande. Bei den Preisunterschieden könnten Autofahrer glatt vom Glauben abfallen. Doch woran liegen sie eigentlich?

Deshalb unterscheiden sich die Preise

Die Preisunterschiede liegen normalerweise an den verschiedenen Steuern und Abgaben, wie der „ADAC“ berichtet. Doch Vorsicht: Die Preise beim Tanken ändern sich im Tagesverlauf in der Regel mehrfach.

Es kann also durchaus sein, dass die das Ergebnis der Auswertung mal nicht mit den tatsächlichen Preisen übereinstimmt.