Verkehr: Autofahrer überlegen an Tankstellen oft zweimal – hat das bald ein Ende?

Super E5 oder E10 – an der Tankstelle haben viele Autofahrer die Qual der Wahl. Dabei gehen die meisten lieber auf Nummer sicher und tanken das „normale“ Super. „Unnötigerweise“, kommt jetzt die Kritik vom Automobilclub ADAC.

Nicht nur ist Super E10 günstiger als E5 auch können mittlerweile alle Autos ab Baujahr 2011 den Sprit mit höherem Bioethanol-Anteil problemlos tanken. Allerdings scheint sich im Kopf der Autofahrer nach wie vor ein altbekannter Tankmythos zu halten. Der ADAC wendet sich nun mit einer Forderung an die Bundesregierung, die für Autofahrer alles verändern könnte.

Verkehr: Die Vorteile von E10

Der ADAC spricht sich dafür aus, die Nutzung von E10 stärker zu fördern, da der Sprit mehr Bioethanol enthält (bis zu zehn Prozent) und damit auch umweltfreundlicher ist. In Österreich etwa kann man nur noch E10 tanken, auch in Frankreich tanken viel mehr Menschen E10. Aber in Deutschland steht E5 nach wie vor unangefochten an der Spitze. Mehr als zwei Drittel der Autofahrer tanken das im Schnitt sechs Cent teurere Benzin.

Auch interessant: Verkehr: Aufgedeckt! So tricksen Deutschlands Tankstellen ihre Kunden aus

Das ist „rational schwer zu erklären“, kritisiert der ADAC. Möglicherweise liegt es an einem Gerücht, das sich seit der Einführung von E10 2011 hartnäckig hält. Damals hieß es noch, dass Bioethanol würde Kunststoffe im Motor schädigen. Doch erklärt der Automobilclub, dass es kein Fahrzeug seit dem Baujahr 2011 gäbe, bei dem Probleme aufgetreten seien. „Die Politik sollte die Nutzung von Super E10 vorantreiben“, fordert daher Präsident Christian Reinicke.

Verkehr: Alter Spritmythos hält sich

Höchstens älteren Fahrzeugen ab 15 Jahren könnte das Kraftstoffgemisch möglicherweise schlecht vertragen, sagen Experten. Diese sollten daher besser Super Plus tanken, auch wenn dieser Sprit deutlich teurer ist. Auch bei hochwertigen Fahrzeugen oder einigen Motorrädern mit hoher Drehzahl rät man dazu.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Nichtsdestotrotz steht der ADAC für E10 ein. „Viele Menschen tanken im Zweifelsfall unnötigerweise das teurere und klimaschädlichere Super E5“, so Reinicke. Super E10 würde einen dringend benötigten Beitrag zum Klimaschutz bedeuten und somit auch der von der Bundesregierung beschlossenen Verringerung des CO2-Ausstoßes im Straßenverkehr entgegenkommen.

Verkehr: Wird es bald kein E5 mehr geben?

Im März 2024 gab es bereits einen ersten Vorstoß vom Bundesrat. Demnach dürfen Tankstellenbetreiber bereits auf E5 verzichten, wenn sie alternativ neben E10 auch einen 100-prozentigen Biosprit wie zum Beispiel HVO100 oder GTL anbieten. Der ADAC würde sich allerdings eine E10-Pflicht wünschen sowie ein Wegkommen von E5.

Mehr News:

Ob es in ein paar Jahren dann kein E5 mehr geben wird? Der Geschäftsführer des Bundesverbands Freier Tankstellen, Daniel Kaddik, glaub das eher nicht. „Die Tankstellen, bei denen E5 weiter gut nachgefragt wird, werden E5 sicherlich weiterführen. Da muss niemand in Sorge sein.“ (mit dpa)