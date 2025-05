Verkehrs-Chaos seit über 30 Jahren? Diese Geschichten machen einfach nur traurig…

Seit den 1990er-Jahren werden in Sachsen drei Schnellstraßen gebaut, die bis heute nicht fertiggestellt sind. Die Projekte rund um Riesa, Dresden und die Oberlausitz zeigen viele Probleme im Verkehrsausbau. Verzögerungen und explodierende Kosten prägen das Bild. Fertig werden die Straßen wohl auch 30 Jahre nach Baubeginn nicht.

Verkehr: Langsame Fortschritte und hohe Kosten

Die Straße in die Oberlausitz sollte Zittau besser anbinden. Von den geplanten 42 Kilometern fehlt nach über 20 Jahren Bauzeit ein letzter Abschnitt. Aktuell startet dafür ein neues Planfeststellungsverfahren. Die umfänglichen Verkehrsprojekte steigen zudem stark im Preis. Ein Abschnitt kostet bereits 120 Millionen Euro.

Die Dreispurstraße östlich von Dresden sollte den Autobahnring der Region schließen. Zwar sind 37,2 Kilometer fertig, jedoch fehlen noch 8,7 Kilometer. Für ein 5,5-km-Stück läuft aktuell der Bau bis 2027. Ein Planfeststellungsverfahren blockiert aber den Abschluss der letzten 3,2 Kilometer. Die Öffentlichkeit wartet weiter.

Verkehr: Planung behindert schnelle Umsetzungen

Auch die Schnellstraße nach Riesa kommt kaum voran. Von 25,1 Kilometern sind bisher gerade einmal 8,1 Kilometer fertiggestellt. 2012 kam der Bau nahezu zum Stillstand. 2023 gab es für ein Teilstück Baurecht, doch neue Variantenprüfungen verzögern die restlichen Abschnitte. Die Zukunft dieses Verkehrsprojektes bleibt unklar.

Das sächsische Verkehrsministerium betont, dass naturschutzrechtliche Anforderungen und Klagen durch Gegner die Bauzeiten in die Länge ziehen. Wegen begrenztem Haushalt wird zudem in Teilschritten gearbeitet, berichtet „Bild.de“. Dadurch steigen die Baukosten weiter. Der Verkehr blutet finanziell aus, während steigende Baupreise und aufwendige Verfahren ein Ende der Projekte in weite Ferne schieben.

