Verkehr: Land schafft Warndreieck ab – deutsche Autofahrer horchen auf

In diesem europäischen Land wurde für den Verkehr eine große Veränderung beschlossen. In Spanien wird nämlich das Warndreieck abgeschafft und durch eine batteriebetriebene Alternative ersetzt. Könnte dies auch bald in Deutschland der Fall sein?

Ab dem 1. Januar 2026 verbietet Spanien, Warndreiecke auf Autobahnen und Schnellstraßen aufzustellen. Dies ist lediglich nur noch auf Landstraßen und innerorts erlaubt. Stattdessen führt die Verkehrs-Behörde Dirección General de Tráfico (DGT) eine batteriebetriebene Alternative ein.

Verkehr: Blinklicht hat einige Vorteile

Das sogenannte Blinklicht (V16 Warnleuchte) hat auch einige Vorteile gegenüber dem Warndreieck, wie der „ADAC“ erklärt. Bei einer Panne oder einem Unfall müssen Autofahrer das Fahrzeug mitten im Verkehr verlassen, um das Warndreieck in ausreichender Entfernung aufzustellen. Dieses Risiko kann durch die neuen Blinklichter beseitigt werden.

+++ Urlaubsland zieht drastische Bargeld-Konsequenz – Reisende toben: „Werde mich widersetzen“ +++

Die neuen Blinklichter sollen nämlich eine Sichtweite von bis zu einem Kilometer ermöglichen, wie „Inside Digital“ berichtet. Auch sind sie bei schlechten Sichtverhältnissen wie Nebel, Regen oder Dunkelheit gut erkennbar. Das ist jedoch nicht der einzige Vorteil, den die neuen Blinklichter gegenüber dem Warndreieck haben.

Die Blinklichter haben zudem eine Verbindung zum Mobilfunknetz. Sobald diese aktiviert werden, vermitteln sie sofort die Position des Fahrzeugs an den Rettungsdienst und die Verkehrs-Behörde DGT. Dadurch soll im schlimmsten Fall eine schnelle Reaktion der Einsatzkräfte gewährleistet werden.

+++ Neue Führerschein-Regel erwischt Autofahrer kalt – jetzt geht es plötzlich um die Plastikkarten +++

Ähnliche Pläne gibt es momentan nicht in Deutschland

In Spanien tritt das neue Gesetz im neuen Jahr in Kraft, aber spielt auch Deutschland mit der Überlegung, das Warndreieck abzuschaffen? Auf eine Nachfrage von „Inside Digital“ teilt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) mit, dass es in Deutschland derzeit keine ähnlichen Pläne gibt. Bevor auch in Deutschland die neuen Blinklichter eingeführt werden, muss vorab eine wissenschaftliche Kosten-Nutzenbetrachtung stattfinden. Auf Basis der aktuellen Kenntnisse kann man also nicht sagen, ob die Verwendung der neuen Blinklichter auch in Deutschland eine vielversprechende Möglichkeit wäre.

Mehr Themen:

In Spanien ist man jedoch zu dem Entschluss gekommen, dass die Blinklichter deutlich effizienter sind als das Warndreieck. Übrigens müssen sich Touristen im Spanien-Urlaub keine Sorgen wegen der neuen Verkehrs-Regel machen. Diese neue Regel gilt nämlich ausschließlich für in Spanien zugelassene Fahrzeuge.