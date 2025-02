Urlaubsland zieht drastische Bargeld-Konsequenz – Reisende toben: „Werde mich widersetzen“

Bargeld ist und bleibt ein Herzensthema für viele Deutsche und Europäer. Kein Wunder, dass da ein mögliches Bargeld-Aus in einem beliebten Urlaubsland für Furore sorgt. Es wird sogar bereits von Boykott gesprochen. Viele Reisende wollen eben auch im Urlaub nicht auf Bargeld verzichten – selbst wenn sie es dafür in eine andere Währung umtauschen müssen.

Doch diese Nachricht aus einem beliebten europäischen Urlaubsland schlägt höhere Wellen als gedacht.

Urlaub: Kaum noch Bargeldzahlung in Schweden

Schweden ist eines der wohl fortschrittlichsten der europäischen Länder und hat mittlerweile das Bargeld fast schon abgeschafft. Dort gibt es nur noch sogenannte „Bargeldblasen“, in denen man das Nötigste auch bar bezahlen kann. Überall sonst wird nicht mal mit Karte gezahlt, sondern nur noch mit der App „Swish“.

Die von schwedischen Banken entwickelte App kann für alles genutzt werden, um Einkäufe, Rechnungen oder auch Parkgebühren zu bezahlen. Ohne Smartphone geht in Schweden faktisch nichts mehr. Alle, die sich keines leisten können oder damit nicht umgehen können, sind außen vor. Wer mit dem digitalen Wandel nicht schritthalten kann, wird zurückgelassen.

Urlauber beharren auf Bargeld

Wir hatten bereits vor wenigen Tagen über dieses Thema berichtet (>>hier geht’s zum Originalartikel). Seither haben uns über 100 Leserreaktionen über MSN erreicht. Sie zeigen, wie zwiegespalten die Deutschen auf den Trend der digitalen Bezahlung reagieren. Viele sehen einen großen Vorteil darin, empfinden es als komfortabel. Auch argumentieren sie, dass dadurch Falschgeld kein Thema mehr sei.

Andere hingegen wollen unter keinen Umständen jemals auf Bargeld verzichten. „Ich persönlich werde mich diesem Trend so lange wie möglich widersetzen“, heißt es etwa in einem Kommentar. Viele kritisieren, dass der Verzicht auf Bargeld nicht nur die Übersicht über die eigenen Ausgaben erschwere und somit zu einer Verschuldung führen könnte, auch sei man bei einem Internetausfall plötzlich quasi zahlungsunfähig.

So berichtet auch ein Urlauber nach seinem Besuch in Schweden Folgendes: „Um das erwähnte SWISH nutzen zu können braucht es ein schwedisches Bankkonto. Dieses kriegt man nur mit einer schwedischen ID, welche für Ausländer nur schwer zu kriegen ist. Bezahlen in Schweden kann also tückisch sein, wenn nur SWISH als Zahlungsmittel angeboten wird.“ Und da sagen nicht wenige zu, dass sie dann wohl ganz auf einen Urlaub in Schweden verzichten werden.