Ski-Urlaub: Bisher nur Enttäuschung? Dieses Land gibt eine Schnee-Garantie

Fans von Wintersport stehen bei der Ortswahl für den Ski-Urlaub vor der Qual der Wahl – welches der etlichen Ski-Gebiete sollte man auswählen, wenn man nicht bitter enttäuscht werden möchte? Immerhin befindet sich der europäische Wintersport momentan in einer schwierigen Lage.

In Europa fällt immer weniger Schnee, was insbesondere ein schwerer Schlag für Ski-Gebiete ist. Laut einer Studie der niederländischen Universität Wagingen sinkt die Schneehöhe in Europa im Durchschnitt pro Jahrzehnt um 12 Prozent. Von diesem zunehmenden Schneemangel sind auch bereits einige Ski-Gebiete betroffen, denen die Schließung droht (wir berichten).

Ski-Urlaub: Sibirische Winde und kaltes Klima

Also wo sollte man am besten den Ski-Urlaub verbringen, wenn man eine Garantie auf Naturschnee haben möchte? Es gibt ein Gebiet, in dem Urlauber fast nie enttäuscht werden. Zwar ist die Anreise etwas länger, aber dafür kann man seinen Urlaub in einem wahren Paradies für Wintersport verbringen.

Die Rede ist von der Präfektur Hokkaidō – die nördlichste der Hauptinseln Japans. Die Region ist neben dem weltberühmten Hokkaidokürbis und den atemberaubenden Lavendelfeldern, hauptsächlich bekannt für die etlichen Ski-Gebiete, in denen jedes Jahr etliche Touristen aus der ganzen Welt ihren Ski-Urlaub verbringen.

Kein Wunder, denn bei einem Ski-Urlaub in Hokkaidō ist von Schneemangel noch lange nichts zu spüren. Wegen der sibirischen Winde in der Region fallen regelmäßig Unmengen an Neuschnee und auch die Ski-Saison ist auffällig lange. Wie „Japan Travel“ berichtet, beginnt diese im November und endet erst im Mai. Während in Tokio, Kyoto und Osaka gerade die Kirschblüten blühen, bleibt Hokkaidō weiterhin ein Paradies für den Wintersport.

Hokkaidō: Über 100 Ski-Gebiete

Bei einer enormen Auswahl von über 100 Ski-Gebieten, findet wohl jeder Tourist den perfekten Ort für den Ski-Urlaub. Sei es das moderne Ski-Resort „Niseko United“, wie „Japan Travel“ berichtet, bis zum rustikalen Ski-Gebiet Asahidake, das auf Hokkaidōs höchsten Berg liegt.

Für Ski-Fans lohnt sich also ein Besuch in das traumhafte Winterparadies, Hokkaidō im Norden von Japan. Und wer sich nach einem langen und erfolgreichen Tag auf der Piste etwas entspannen möchte, kann den Tag in den berühmten japanischen Thermalbädern, den Onsen, ausklingen lassen.