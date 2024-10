Urlaubs-Planung 2025: Das Horoskop weiß, wo du deine Ferien verbringen solltest

Die Urlaubs-Planung 2025 steht an und Touristen stehen vor der Qual der Wahl. Lieber einen entspannten Strandurlaub oder in eine aufregende Metropole? Wer bisher nicht weiß, wo man seinen Urlaub im nächsten Jahr verbringen möchte, sollte am besten auf sein Horoskop hören. Die Sterne verraten nämlich, welche Reiseziele man am besten ansteuern soll, um den perfekten Urlaub zu haben.

Viele Reiseveranstalter sehen im „Astro Travel“ einen neuen Trend, wie „Merkur.de“ berichtet. Wie eine Umfrage belegt, haben unter 18.000 Reisenden 63 Prozent der 25- bis 34-Jährigen ein Interesse daran, mithilfe des Horoskops ein Reiseziel zu finden. Die Astrologin Jasmin Rachlitz hat für das Buchungsportal „HolidayCheck“ zusammengefasst, wo die Sternzeichen am besten ihren Urlaub verbringen sollten.

Urlaubs-Planung 2025: Wassermann zieht es in ferne Länder

Der Steinbock sollte es bei seiner Urlaubs-Planung 2025 besser etwas ruhiger angehen. Laut Horoskop eignet sich am besten eine Erholung in den Bergen, wie in Österreich und der Schweiz. Alternativ eignet sich laut Horoskop auch ein Strandurlaub an den Stränden von Mallorca und Antalya mit Sonne und Meer. Der Wassermann sehnt sich nächstes Jahr nach kreativen und nachhaltigen Reiseerlebnissen in fernen Ländern, wie eine spirituelle Reise nach Bali oder auch das beeindruckende Naturspektakel in Costa Rica.

Das Sternzeichen Fische steht bei der Urlaubs-Planung 2025 eine spirituelle und emotionale Reise bevor. Laut Horoskop eignen sich Reiseziele am Wasser besonders dafür, wie Segeltörn in der Ägäis, Schnorcheln im Roten Meer oder eine Gondelfahrt auf den Kanälen Venedigs. Ganz anders als der Widder, denn dieses Sternzeichen zieht es im kommenden Jahr in die großen Städte, wie Berlin, Barcelona oder Lissabon. Laut Horoskop sehnt sich der Widder nach einem spannenden Erlebnis und muss immer in Bewegung bleiben, wie „Merkur.de“ berichtet.

Für die Urlaubs-Planung 2025 steht für den Stier Genuss und Lebensfreude an erster Stelle. Das Horoskop empfiehlt dem Sternzeichen traumhafte Reiseziele, wie die idyllische Natur in der Toskana oder auch das warme Andalusien. Der Zwilling will im Kontrast jedoch einiges an Abwechslung und sollte laut Horoskop am besten eine der großen Megastädte bereisen, wie Tokio, New York oder Shenzhen. Bei einem spontanen Wochenendtrip zieht es das schnelllebige Sternzeichen auch gerne mal nach Paris oder London.

Horoskop: Löwe such nach Glanz und Abenteuern

Für den Krebs steht im kommenden Jahr eine Reise in eine ruhige Gegend am Wasser an, wie das Horoskop belegt. Bei der Urlaubs-Planung 2025 ist daher die romantische Amalfiküste in Italien zu empfehlen oder auch die griechische Insel Santorin. Das Sternzeichen Löwe sucht nach Glanz und Abenteuern. Welches Reiseziel eignet sich also besser als Dubai, Saint-Tropez und Ibiza, wo der Löwe eine Mischung aus aufregenden Aktivitäten und luxuriösen Rückzugsorte erleben kann.

Es ist wohl keine Überraschung, dass die strukturierte Jungfrau laut Horoskop sich nach einer gut geplanten Reise sehnt. Das Sternzeichen sucht nach der perfekten Balance zwischen Natur und Kultur. Daher eignen sich am ehesten die Zen-Gärten Japans, die majestätischen Rocky Mountains und die minimalistische Eleganz Skandinaviens für die Urlaubs-Planung 2025. Das Sternzeichen Waage wünscht sich ebenfalls eine gewisse Balance, jedoch nach einer Mischung aus Kultur, Genuss und Ästhetik. Um alle Bedürfnisse des Sternzeichens zu erfüllen, eignet sich wohl am ehesten eine Reise nach Paris, Salzburg und Wien.

Für den Skorpion steht bei der Urlaubs-Planung 2025 eine richtige Überraschung bevor, denn das Sternzeichen ist besonders von mystischen und abenteuerlichen Orten wie Island und Neuseeland angezogen. Auch für den Schützen steht laut Horoskop ein Abenteuer bevor, denn für diesen eignen sich am besten exotische Reiseziele wie Peru, Südafrika und Tansania. Dort kann das Sternzeichen seinen Abenteuergeist ausleben und neue Kulturen entdecken.