Horoskop: Zum Jahresende reich? Diesen Sternzeichen winkt ein wahrer Geldregen

Wer sein Horoskop liest, hofft meist auf bedeutungsvolle Voraussagen für sein Privatleben. Oft geht es um das persönliche Glück, die Suche nach der großen Liebe oder auch Konflikte innerhalb einer Partnerschaft oder der Familie. Viele Menschen suchen in diesen Fällen nach Antworten und Unterstützung im Universum.

Doch auch bei Berufs- oder Karriere-Fragen wendet sich der ein oder andere gerne an den Kosmos. Kommt die lang ersehnte Beförderung oder Gehaltserhöhung wirklich? Oder sollte man womöglich sogar seinen Job wechseln? Das Einkommen und die eigenen Finanzen spielen verständlicherweise für viele Menschen eine enorm wichtige Rolle.

Entsprechend hellhörig werden jetzt gleich drei Sternzeichen. Denn ihr Horoskop verspricht ihnen einen wahren Geldregen.

Horoskop: Geldregen zum Jahresende

Am 17. Oktober strahlte der Vollmond am Nachthimmel. Das ist nun schon einige Tag her – doch die damit eingeläutete Mondphase hat etwas angestoßen, das sich in den letzten Wochen des Jahres zu einer Finanzspritze für drei Sternzeichen entwickeln kann.

Stier (21. April bis 21. Mai)

Der Herbst könnte sich für die hart arbeitenden Stiere finanziell endlich lohnen. Denn Menschen, die unter diesem Tierkreiszeichen geboren wurden, agieren häufig mit Weitsicht – und treffen ihre Entscheidungen bezüglich Karriere und Geld stets sehr bewusst. Das zahlt sich nun aus. Und das Beste: Es könnte erst der Anfang eines stetig wachsenden Geldstroms sein.

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Ähnlich sieht es bei Jungfrau-Geborenen aus. Sie wollen es stets jedem recht machen, sind sehr perfektionistisch veranlagt – und das natürlich auch auf der Arbeit. Doch genau dieses sorgfältige und verantwortungsbewusste Vorgehen führt dazu, dass sie am Jahresende ein großes Ziel erreichen, das sie sich selbst gesetzt haben – und das mit einem finanziellen Schub einhergeht. So erlebt sowohl das Selbstwertgefühl als auch der Kontostand von Jungfrau-Geborenen ein wahres Highlight zum Jahresende.

Wassermann (21. Januar bis 18. Februar)

Noch bevor sie Anfang 2025 ihren Geburtstag feiern, dürfen sich Wassermänner (und -frauen) bereits über einen Geldregen freuen. Und das, obwohl das Tierkreiszeichen eigentlich keinen guten Ruf hat, was den Umgang mit Finanzen angeht. Für sie steht meistens der persönliche Spaß im Vordergrund, den man sich auch gerne etwas kosten lässt. Doch ihre offene und kommunikative Art dürfte ihnen in der Berufswelt die ein oder andere lukrative Chance bescheren, die sich positiv auf das Bankkonto auswirken dürfte.