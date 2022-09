Urlaub in der Türkei: Frau will Reise buchen – dann versteht sie die Welt nicht mehr

Nach den Sommerferien bucht der ein oder andere gerne noch einmal einen Urlaub in der Türkei. Denn mit Ablauf der Saison sinken auch die Preise für Flüge und Hotels deutlich.

So ist es kein Wunder, dass gerade Familien ohne schulpflichtige Kinder oder Singles für ihre Ferien auf die Nebensaison schielen. Doch eine Frau musste jetzt ihr blaues Wunder erleben, als sie ihren Urlaub in der Türkei buchen wollte.

Urlaub in der Türkei: Im Herbst so einfach nicht mehr möglich

Mit einem Auge auf die Nebensaison hatte sich die Frau die Monate Oktober und November für ihren Urlaub ausgesucht. Nicht nur kann sie so ein Schnäppchen machen, sondern auch noch das miese, graue Herbstwetter in Deutschland gegen Sonne und Strand an der türkischen Küste eintauschen.

Ein Urlaub in der Türkei ist besonders in der Nebensaison verlockend – es sei denn man bekommt noch ein Hotel. (Symbolbild) Foto: IMAGO / NurPhoto

Doch sie war anscheinend nicht die Einzige, die so gedacht hat. Denn als sie ihr Hotel buchen wollte, erlebte sie eine böse Überraschung: Alle Angebote, die sie sich rausgesucht hatte, waren restlos ausgebucht.

Urlauberin verzweifelt , weil sie keine Unterkunft in der Türkei mehr findet

„Kann mir das jemand erklären?“, fragt sie daher auf Facebook. Prompt gibt es einige Erklärungsversuche. So meint eine Person: „Weil dieses Jahr einfach alle wieder in den Urlaub fliegen wollten. Da waren die günstigsten Urlaube natürlich als Erstes weg.“

Auch eine andere Nutzerin pflichtet diesem Erklärungsversuch bei: „Die Türkei ist dieses Jahr so gut ausgebucht, wie nie zuvor. Frühbucher sind ganz klar im Vorteil.“

Urlaub in der Türkei: Achtung, die Preise explodieren!

Doch es gibt auch noch andere Spekulationen, was der Grund sein könnte. „Weil vielleicht Piloten und Personal fehlen, um Urlauber dorthin zu bringen“, spekuliert jemand anderes.

+++ Urlaub am Sonnenstrand: Bimmelbahn fährt in Supermarkt – mehrere Verletzte! +++

Letzten Endes helfen der Frau die Erklärungen jedoch alle nicht weiter. Die einzige Möglichkeit für sie wäre es, für sich und ihre Familie 6.000 Euro für den Urlaub auf den Tisch zu legen. Oder sich ganz einfach ein anderes Reiseziel zu suchen…