Urlaub am Sonnenstrand: Bimmelbahn fährt in Supermarkt – mehrere Verletzte!

Ein Paar macht gerade Urlaub am Sonnenstrand, als sie Zeugen eines kuriosen Unfalls werden. Eine Bimmelbahn ist am Samstag (17. September) in einen Supermarkt gefahren.

Urlaub am Sonnenstrand endet für Paar mit Schock – Bimmelbahn-Unfall

Am letzten Tag ihrer Reise musste ein Ehepaar einen großen Schock verkraften. Die Urlauber trauten ihren Augen nicht, als sie eine Bimmelbahn am Sonnenstrand von Bulgarien in einem Supermarkt fahren sahen. „Am Samstagvormittag gegen 11:50 fuhr aus unbekannter Ursache eine Bimmelbahn Richtung Hotel Alba in den Supermarkt Planeta“, berichtet der Mann in einer Facebook-Gruppe.

Schrecklicher Unfall im Urlaub am Sonnenstrand: Bimmelbahn fährt in Supermarkt. Foto: privat

Auf Nachfrage dieser Redaktion erzählte der Deutsche, dass er mit seiner Frau in einem Taxi gesessen hätte und an der Unfallstelle vorbeifuhr kurz nachdem es passiert war. Der Taxifahrer habe mit der ortsansässigen Polizei geredet und weitere Details erfahren.

Mehrere Verletzte +++ Fahrer ohnmächtig

Demnach habe es bei dem Unfall mehrere verletzte Personen gegeben – alle zum Glück jedoch nur leicht verletzt.

Der Fahrer der Bimmelbahn sei bei dem Aufprall ohnmächtig geworden und hätte von einem Arzt versorgt werden müssen.