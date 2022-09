Urlaub in der Türkei: Vorsicht Diebe! Ausgerechnet HIER gibt es eine regelrechte Langfinger-Plage

Dringende Warnung an alle Urlauber in der Türkei!

In jedem Land gibt es Diebe, und in jedem Land sind vor allem Touristen im Visier der Verbrecher. Während einem Urlaub in der Türkei sollten Reisende besonders an einem Ort aufpassen.

DAS solltest du unbedingt wissen!

Bevor viele Menschen einen Urlaub buchen, ist die Hotelauswahl mit das Wichtigste. Rezensionen im Internet werden oftmals herangezogen, um nicht auf Betrüger reinzufallen. Doch vor einer bestimmten Sorte Verbrecher warnen die Bewertungen meist nicht: Diebe.

Dabei sollen sich ausgerechnet Langfinger nun vermehrt an dem Gut von Hotelgästen zu schaffen machen, wie das türkische Medium „gercekalanya“ berichtet. Betroffen ist scheinbar vor allem der beliebte Urlaubsort Alanya.

Urlaub in der Türkei: Diebe treiben in beliebter Urlaubsregion ihr Unwesen. Foto: IMAGO / Panthermedia

SO dreist gehen die Diebe vor

Seit Jahren haben die Hotels große Probleme Personal zu finden. Nun würden Diebe diese Notlage ausnutzen, um sich ihre Taschen zu füllen. Sie bewerben sich als Mitarbeiter und haben so Zugang zu den Zimmern. Der Ehrenpräsident und Chefberater der Hotel Housekeeping Education and Decoration Association (HOTED), Hakan Halit Yeni, warnte jetzt vor der Masche:

„Sie bringen zwar ihre Papiere mit, aber mit gefälschten und manipulierten Dokumenten dringen sie in die Hotels ein, die sich bereits in Schwierigkeiten befinden, und stehlen in den ersten beiden Tagen mit Passierscheinen verschiedene Habseligkeiten der Gäste, einschließlich Geld“, wird er von „gercekalanya“ zitiert.

Auch in einer Facebook-Gruppe appellierte eine Urlauberin deshalb nochmal an andere Reisende „Denkt daran, euer Eigentum zu sichern, wenn ihr das Hotel verlasst!“