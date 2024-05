Urlaub in der Türkei: Flugzeug-Passagiere erleben Albtraum – Pilot muss sofort eingreifen

Panik beim Urlaub in der Türkei! Auf dem Flug ins Urlaubsland erlebten die knapp 200 Passagiere wohl den Schreck ihres Lebens.

Am Donnerstagmorgen (9. Mai) war die Maschine mit 184 Passagieren aus Köln gestartet. Ziel war der Flughafen Gazipasa in Alanya, Türkei. Der Flug verlief ohne größere Vorkommnisse, was man über die Landung nicht behaupten konnte.

Urlaub in der Türkei: Bruchlandung am Flughafen

Von wegen sanfte Landung, es sollte eher eine Bruchlandung werden. Denn als die Boeing 737-800 aufsetzte, platzten beide Reifen und die Maschine rutschte die letzten Meter auf bloßen Felgen, bevor sie zum Stehen kam. Für die Passagiere dürfte sich das innerhalb des Flugzeugs ziemlich heftig angefühlt haben.

Doch sollten sie noch mit einem Schrecken davonkommen. Denn wie der Gouverneur von Gazipassa gegenüber dem türkischen Rundfunksender TRT versicherte, konnten alle Reisenden sicher und unverletzt evakuiert werden. Das dürfte vor allem dem Können der Piloten zu verdanken sein, die die Maschine trotz fehlender Reifen sicher ans Ziel brachten. Allerdings wurde dabei das Bugwerk der Boeing schwer beschädigt, so der türkische Verkehrsminister.

Urlaub in der Türkei: Ende mit Schrecken

Der Flug XC1031 mit der türkischen Billigfluggesellschaft Corendon gibt den Behörden nun Rätsel auf. Wie das Flugportal „Aviation Herlad“ berichtet, wollen die türkischen Behörden nach der Technikpanne untersuchen, wie gleich beide Reifen bei der Landung platzen konnten. Was hatte das wohl ausgelöst?

Doch das ist nicht das einzige Rätsel, das sich Flugexperten in den vergangenen Tagen stellt. Tags zuvor war bereits in Istanbul ein Frachtflieger von Federal Express auf dem Rumpf gelandet, da das vordere Fahrwerk nicht ausgefahren werden konnte. Glücklicherweise wurde auch dabei niemand verletzt. Auch hierbei war das betroffene Flugzeug eine Maschine des Herstellers Boeing, allerdings handelte es sich dabei um einen anderen Typ.