Urlaub in der Türkei: Tourist entdeckt im Hotelzimmer irren Zettel – „Wer braucht sowas?“

Wer in der Türkei Urlaub macht, kann sich in der Regel auf ein außergewöhnliches Hotel freuen. Zahlreiche Vier- und Fünf-Sterne-Hotels reihen sich im Land fast aneinander, und das oft zu günstigeren Preisen als in anderen europäischen Urlaubsländern. Neben einer gepflegten Anlage und gutem Essen steht für viele Touristen der Service an erster Stelle.

Doch das Serviceangebot eines Hotels in der Türkei überraschte den Urlauber. Das Fünf-Sterne-Hotel in Antalya bot täglich einen Service, mit dem der Mann auf den ersten Blick nichts anfangen konnte.

Urlaub in der Türkei: Unsinnig oder toll?

Als dieser Tourist abends in sein Hotelzimmer zurückkehrte, fand er einen Zettel unter seiner Tür durchgeschoben. Darauf stand „Turn Down Service“ – zu Deutsch „Aufdeckservice“. Bei diesem Service kommt abends ein Servicemitarbeiter, deckt das Bett auf und zieht die Vorhänge zu. Da der Urlauber das Zimmer mit einem „Bitte nicht stören“-Schild versehen hatte, wurde der Service nicht durchgeführt.

„Das hing gestern Abend an unserer Hotelzimmer-Tür….wer braucht so was?“, schrieb er in seinem Facebook-Beitrag und fügte das entsprechende Bild des Schildes hinzu.

Der Deutsche, der seinen Urlaub in der Türkei verbrachte, wunderte sich zunächst über diesen Zettel. Foto: Privat

Auf Nachfrage der Redaktion berichtete er, dass er den Service einige Tage später doch in Anspruch genommen hatte. Dabei wurde nicht nur das Bett hergerichtet, es gab außerdem frische Handtücher und Mülleimer und Aschenbecher wurden entleert. „Das ist schon ein Top Service…im Prinzip hatten wir komplett ein frisches Zimmer und noch abgedunkelt“, berichtete er. Scheinbar kommt dieses Serviceangebot doch ziemlich gut bei den Urlaubern an!

Gemischte Reaktionen

In den Kommentaren unter dem Beitrag wunderten sich viele User dennoch über dieses Angebot. „Mir wäre das too much Luxus. Käme mir da komisch vor“, lautet ein Kommentar, weitere Facebook-User kannten den Begriff „Aufdeckservice“ nicht einmal. Andere wiederum sind total überzeugt davon. „Im ersten Jahr war es noch komisch , mittlerweile finde ich es toll“, schreibt eine Urlauberin. Laut dem Reiseportal „Expedia“ ist dieser Aufdeckservice ist eine zusätzliche Leistung, die es nur in exklusiven Luxushotels der 5-Sterne-Kategorie gibt.

Ungewöhnliche Serviceangebote

Dabei ist der Aufdeckservice noch nicht einmal der ungewöhnlichste Service, den es in Hotel gibt. So gibt es in einem Hotel auf den Malediven einen Instagram-Butler, der die besten Schnappschüsse von den Urlaubern macht. In einem anderen Hotel in Colorado gibt es einen Bad-Barista, der dabei hilft, das perfekte Badesalz für ein entspannendes Bad zusammenzustellen. Wer in seinem Urlaub gerne von vorne bis hinten verwöhnt wird, für den gibt es bei dieser großen Auswahl an Serviceangeboten sicher genau das richtige Hotel!