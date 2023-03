Urlaub in Spanien in Gefahr? Unter DIESEM Wetter leidet das ganze Land

So langsam geht die Urlaubs-Saison in Europa wieder los. Bei vielen Deutschen steht Spanien immer noch auf der Liste der liebsten Urlaubsländer. Doch das könnte nicht ganz so entspannt werden wie geplant.

Das Wetter in Spanien könnte den Urlaub ziemlich ungemütlich machen. Immerhin könnten die Temperaturen sehr sommerliche Grade erreichen. Doch für Touristen hat das nicht nur positive Auswirkungen, sie sollten auch auf sich aufpassen.

Urlaub in Spanien: Wetter droht extrem zu werden

Sonniges Wetter ist für viele Urlauber der ultimative Hit. Immerhin wollen viele bei angenehmen Temperaturen am Strand oder dem Pool entspannen oder leicht bekleidet durch die Gegend spazieren und das Urlaubsziel erkunden. Doch manchmal sind zu hohe Temperaturen auch negativ. Genau das ist in Spanien nun der Fall.

++ Urlaub auf Mallorca: Neue Regel in diesem Jahr – sie kann dich richtig viel Geld kosten ++

Schon im März gab es in dem Land im Süden Europas den ersten großen Waldbrand. In großen Teilen Spaniens hat es schon lange nicht mehr geregnet. Deswegen gelten wegen Dürre und Wasserknappheit an einigen Orten bereits Einschränkungen. Für Urlauber hört sich das alles andere als verlockend an. Nun soll es auch noch richtig heiß werden.

Weiter heiße Temperaturen in Spanien

Experten prognostizieren, dass die Temperaturen diese Woche die 30-Grad-Marke überschreiten sollen. Normalerweise werden solche Werte auch in Spanien erst im Juni erreicht. Doch in diesem Jahr ist das offenbar anders. Für Urlauber könnte das auf den ersten Blick positiv sein, immerhin bekommen sie für diese Jahreszeit ungewöhnlich hohe Temperaturen geboten.

Weitere spannende News zu ähnlichen Themen:

Doch wie so oft gibt es bei der Sache auch eine Kehrseite. Experten warnen nämlich nicht nur vor Waldbränden, sondern auch vor gesundheitlichen Problemen durch die zu hohen Temperaturen. Urlauber sollten also auch jetzt schon gut auf sich Acht geben.