Urlaub in Italien: Bitter für Touristen – beliebte Gratis-Attraktion kostet plötzlich Eintritt

Ja, ja, die Preise steigen. Auch dein Urlaub in Italien bildet da keine Ausnahme. Inflation, Energiekrise und so weiter treiben die Preise in die Höhe.

Nun verlangt auch bald eine antike und beliebte Sehenswürdigkeit, die viele in ihrem Urlaub in Italien gerne besuchen, Eintritt. Allerdings werden den nicht alle Touristen zahlen müssen.

Urlaub in Italien wird teurer

Sie gehört zu den ältesten und bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes: die Santa Maria ad Martyres. Vielen Touristen dürfte sie lieber unter dem Namen „Pantheon“ bekannt sein. Einst ein heidnischer Tempel wurde das Gebäude im Laufe seiner 2.000-jährigen Existenz zur Kirche geweiht.

Bisher war der Zutritt zu dem Gemäuer kostenlos, doch wie das Kultusministerium nun mittelt, soll sich das schon bald ändern. Fünf Euro kostet der Eintritt dann. Ab wann die Gebühr fällig wird, steht allerdings noch nicht fest.

Im Urlaub in Italien musst du demnächst für das Pantheon Eintritt bezahlen. Foto: IMAGO / Christian Ender

Für sie bleibt’s kostenfrei

Allerdings müssen nicht alle Besucher des Pantheons den Eintritt bezahlen. Grundsätzlich ist dieser für Einwohner kostenlos sowie für Lehrer und Kinder unter 18 Jahren. Auch der Zugang zu den Gottesdiensten bleibt unbeschränkt. Und wohin fließen die Einnahmen?

Das Geld soll zu 70 Prozent an das Kultusministerium gehen und der Rest an die Diözese Roms. Damit soll die Instandhaltung der Kirche bezahlt und die Armut in der Stadt bekämpft werden. Damit reiht sich das Pantheon hinter dem Kolosseum und dem Forum Romanum ein, die schon länger Eintritt verlangen.