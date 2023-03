Urlaub auf Mallorca für viele Touristen geplatzt! Diese Alternativen sind günstiger – und schöner

Mallorca gehört zu den beliebtesten Urlaubs-Zielen der Deutschen. Doch für die Osterferien wird es wohl eng werden mit einem Aufenthalt auf der spanischen Insel, wenn du nicht schon bereits gebucht hast. Doch das ist kein Problem. Wir haben für dich günstigere und schönere Alternativen herausgesucht.

Schock für Malle-Liebhaber: Wie die balearische Zeitung „Ultima Hora“ berichtet, haben einige Hotels ihre Buchungen für den Oster-Urlaub bereits gestoppt! Reiseanbieter Tui geht laut „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ davon aus, dass Mallorca die stärkste Saison überhaupt erlebt. Auch für den Sommer wird eine angespannte Buchungslage erwartet.

Urlaub auf Mallorca wird teurer!

Weitere Hiobsbotschaft: Der Mallorca-Urlaub wird 2023 rund 33 Prozent teurer als im Vorjahr! Das berichtet die „Mallorca-Zeitung“. Doch das ist gar nicht schlimm, denn es gibt auch einige tolle Alternativen.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Urlaub auf Menorca? Die Insel gehört ebenfalls zu den Balearen und ist quasi die kleine Schwester von Mallorca – nur mit weniger Massentourismus. Auch, wenn Menorca kleiner ist, erwarten dich dort zahlreiche wunderschöne Strände. Ebenfalls etwas ruhiger ist es auf der kleinsten Insel der Balearen Formentera. Dort gibt es noch nicht Mals einen Flughafen. Touristen schippern mit einer Fähre von Ibiza aus dorthin. Auf der Insel darfst du dich über Strände mit türkisfarbenen klaren Wasser freuen.

Urlaub auf Ibiza Alternative zu Mallorca

Wer etwas mehr Geld in der Tasche und Bock auf Party hat, der muss die Fähre nach Formentera gar nicht erst nehmen und kann direkt auf Ibiza bleiben. Hier gibt es neben Party-Locations aber auch wunderschöne Landschaften und natürlich Strände satt. Apropos Party: Wenn Urlaub für dich durchzechte Feier-Nächte bedeutet, dein Portemonnaie aber nicht ganz so viel hergibt, wäre der Goldstrand in Bulgarien deine perfekte Alternative. Das günstigste Hotel gibt es für Mitte April laut Vergleichsportal „Trivago“ dort schon für schlappe 19 Euro pro Nacht!

Wenn es aber unbedingt die Party in Spanien sein muss, wäre auch ein Urlaub in Lloret de Mar gar nicht verkehrt. Die katalanische Stadt trennt auch nur eine Stunde Autofahrt von Barcelona. Dort könntest du dir, wenn du zwischen der Feierei Luft hast, die atemberaubende Architektur der Stadt anschauen. Party und Kultur in einem!

Mehr Themen und News:

Weitere Alternative gehört zu Griechenland

Ebenfalls eine günstige Alternative zu Mallorca ist die griechische Insel Korfu. Auch hier lässt es sich gut Partymachen. Das günstigste Hotel kostet hier für Mitte April laut „Trivago“ 26 Euro pro Nacht. Auch für Hobbyhistoriker ist die Insel geeignet. Dort haben etwa die alten Römer ihre Spuren hinterlassen. Aber auch die Landschaft und die Strände werden dich in ihren Bann ziehen. Es muss also nicht immer Mallorca sein!