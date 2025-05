Urlaub: Weg von Touri-Hotspots! Diese Traumstädte hat niemand auf dem Schirm

Mallorca, Kreta und die Côte d’Azur sind bekannte und beliebte Reise-Ziele am Mittelmeer. Logisch, schließlich gibt es dort zahlreiche Strände und vor allem leckeres Essen. Allerdings sind diese schon längst kein Geheimtipp mehr.

So sind sie oft überfüllt von Touristen und Sonnenhungrigen. Wer hingegen entspannt – ganz ohne Trubel – urlauben will, sollte sich überlegen, diese drei Geheimtipps anzusteuern. Eines ist sicher: Es lohnt sich!

Urlaub: Verborgene Mittelmeer-Orte – diese Ziele solltest du kennen

Ganz ehrlich: Wer will schon stundenlang Schlange stehen, um einen Platz in einem überfüllten Restaurant zu ergattern? Und eng an eng am Strand liegen – darauf kann man auch liebend gerne verzichten. Das dachte sich auch TUI und hat zusammen mit Perplexity drei Ziele ausfindig gemacht, die nicht nur mit viel Sonne, sondern vor allem mit Ruhe überzeugen.

Auf Platz drei landete das Reise-Ziel Larnaka in Zypern. Mit fast zwölf Sonnenstunden am Tag und gerade mal einem halben Regentag im Monat ist Larnaka der Place-to-be für alle, die auf Sonnenstrahlen statt Regenschirme setzen.

Dabei verwöhnt die Stadt an Zyperns Küste nicht nur mit Traumwetter, sondern auch mit einer riesigen Auswahl an Restaurants – darunter 24 mit dem begehrten Traveller’s Choice Award.

Platz zwei geht nach Spanien, genauer gesagt nach Calvià – das Mekka für kulinarische Feinschmecker. Denn Mallorcas Sonnenparadies punktet in der Hauptsaison mit satten 11,7 Sonnenstunden täglich und gerade mal zwei Regentagen im Monat. Kulinarisch lässt sich hier einiges entdecken: 702 Restaurants laden zum Schlemmen ein, darunter 80 mit dem Traveller’s Choice Award.

Platz 1: Das Traum-Ziel liegt in Zypern

Trommelwirbel – jetzt wird es spannend. Welcher Ort hat sich den ersten Platz geschnappt? Nun, er liegt erneut in Zypern, genauer gesagt an der Südwestküste der Mittelmeerinsel. Ein weiterer Tipp: Die Stadt ist eine Hafenstadt und Verwaltungssitz des nach ihr benannten Bezirks.

Die Rede ist von Pathos. Und wer nach einem Mix aus Sonne, Geschichte und Gelassenheit sucht, ist hier goldrichtig. Mit über elf Sonnenstunden täglich und kaum einem Regentropfen in Sicht (nur ein halber Regentag pro Monat!) zeigt sich der Sommer hier von seiner besten Seite.

Und auch kulinarisch ist was geboten: 520 Restaurants, darunter ganze 95 mit Traveller’s Choice Award, sorgen für Abwechslung auf dem Teller.

Jetzt musst du nur noch eines tun: Dich für einen Ort entscheiden und deinen nächsten Urlaub buchen.