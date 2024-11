Matthias und Carola machen erstmals Urlaub an der Ostsee – doch es wird auch das letzte Mal sein

Der Wünschewagen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor ihrer letzten Reise noch einen allerletzten Lebenstraum zu erfüllen. Während sich manche einen finalen Besuch bei Freunden und Familie wünschen, wollen andere noch ein letztes Mal auf Reisen gehen.

So war es jetzt auch bei Carola und Matthias der Fall. Zum ersten Mal wollte das Paar einen Urlaub an der Ostsee unternehmen. Doch der erste Ostsee-Trip wurde auch direkt zu ihrem letzten. Denn Matthias ist schwer an Krebs erkrankt.

Paar verbringt Urlaub an der Ostsee

Für Carola aus Hessen stand schon vor dem Trip auf die Ostsee-Insel Usedom fest, dass sie ihr Handy die ganze Zeit auslassen wollte. Denn für das Ehepaar, das vor einiger Zeit die schwere Hiobsbotschaft bekam, stand an erster Stelle, ihre Zweisamkeit ungestört zu genießen. Dafür verbrachten sie die Zeit in ihrer kleinen, gemütlichen Ferienwohnung und bei Spaziergängen an der Strandpromenade von Ahlbeck an der Ostsee verbringen.

Besonders tragisch an der Geschichte des Paares aus Bad Wildungen: Carola hat „nach jahrelangem Kampf“ den Krebs erfolgreich besiegt. Doch der 58-jährige Matthias ist so schwer erkrankt, dass selbst nach einer Chemotherapie keine Hoffnung auf Heilung besteht.

Matthes hinterlässt zehn Kinder und Enkelkinder

Matthias und Carola sind seit fast 50 Jahren zusammen und verbindet nicht nur die Liebe zur See, sondern auch eine echte Großfamilie. Neben vier eigenen nahm das Paar auch sechs Pflegekinder auf. Mittlerweile hat es sogar gemeinsame Enkelkinder.

Die Worte des Wünschewagens vor dem Ostsee-Urlaub des Paares rühren zu Tränen: „Seit 45 Jahren sind Matthes und Carola ein Paar. Sie waren immer auch für andere da und nie ernsthaft erkrankt, bevor sie der Krebs heimgesucht hat. Ein schwerer Schicksalsschlag für die ganze Familie. An der Nordsee haben die beiden schon zweimal Urlaub gemacht. Die Ostsee war schon lange ihr Plan.“ Und an dieser Erinnerung wird vor allem Carola künftig festhalten können.