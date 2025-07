Urlaub: Ex-Flugbegleiterin packt aus – das sind die größten No-Gos im Flieger

Wer in den Urlaub fliegen möchte, benutzt dabei meistens den Flieger, um schnell und problemlos am Zielort zu sein. Im Flugzeug ist es dabei nicht immer so bequem, wie man es sich vermutlich erhofft.

Was viele auf der Reise in den Urlaub nicht wissen: Es gibt im Flieger auch einige No-Gos. Eine ehemalige Flugbegleiterin erzählt nun, wie man die langen Flugreisen übersteht und was man lieber sein lassen sollte.

Urlaub: Ex-Flugbegleiterin packt aus

Damit der Urlaub schon im Flieger entspannt und gut losgeht, gibt es von der ehemaligen Flugbegleiterin Jane Hawkes einige Tipps. Sie hat jahrelang für Britisch-Airways als Stewardess gearbeitet und gibt jetzt wichtige Tipps.

Gegenüber der „Daily Mail“ sagt die Britin: „Die schlimmsten Bereiche sind die Klapptische, Armlehnen, Sitze und Kopfstützen – immer abwischen, bevor du sie benutzt.“ Daher ihre Tipps: Immer Desinfektionsmittel und Feuchttücher mitnehmen. „Flugzeuge werden nur dann gründlich gereinigt, wenn sie zur Wartung müssen.“

Die Oberflächen werden von der Crew zwischen den Flügen nur schnell und kurz gewaschen. Für viele Reisende der Horror! Deshalb am besten immer alles selbst waschen und putzen.

Absolute No-Gos im Flieger!

Auf dem Weg in den Urlaub gibt es aber auch viele Passagiere, die sich nicht benehmen. Die größten No-Gos von Hawkes nennt sie hier: Füße hochlegen. „Das ist unhygienisch, unnötig und respektlos gegenüber anderen Passagieren“, erklärt sie. Was auch gar nicht geht, ist barfuß durch die Kabine zu latschen. „Ich habe Leute barfuß herumlaufen sehen. Einfach nur yuck.“

Was sie auch nervt, sind die Personen, die die Sicherheitsanweisungen komplett ignorieren. „Wer während der Safety-Demo quatscht, ist respektlos gegenüber der Crew und den Mitreisenden“, so die knallharte Hawkes.

Bleibt zu hoffen, dass viele Urlauber in Zukunft auf die Tipps und Hinweise der ehemaligen Flugbegleiterin hören. Nur so kann die Reise für alle Beteiligten entspannt und ohne Probleme ablaufen.