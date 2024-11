Paar will noch einmal Urlaub an der Nordsee machen – es sollte die letzte gemeinsame Reise werden

Noch ein letztes Mal das Meer sehen! Mit diesem Wunsch im Herzen lebt ein älteres Pärchen nur noch in der Erinnerung an frühere Urlaube an der Nordsee. Jahrelang fuhren die beiden mit dem Wohnmobil die Küsten entlang, doch die letzte Reise ans Meer ist schon lange her.

Gerne würde das Paar wieder Urlaub an der Nordsee machen, doch im hohen Alter und unheilbar krank ist das kaum möglich. Doch zum Glück gibt es den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und dessen ehrenamtliche Mitarbeiter. Die haben sich der beiden angenommen und ihren letzten großen Traum erfüllt.

Wünschewagen bringt Paar zum Urlaub an der Nordsee

Voller Vorfreude wartete das Paar im heimischen Heidgraben, Schleswig-Holstein, auf den Tag der Tage, an dem der Wünschewagen vorbeikommen sollte. Dann war es endlich so weit. „Beide erwarteten uns mit strahlenden Augen und einem Lächeln, das schon erahnen ließ, wie viel ihnen dieser Ausflug bedeutete“, freute sich das Team schon auf den bevorstehenden Tag am Strand von Büsum.

Schon auf der Fahrt schwebte das ältere Pärchen nebst Vorfreude in nostalgischen Erinnerungen an frühere Nordseereisen mit seinem Wohnmobil. Am Ziel angekommen bescherte das Wetter ihnen einen herrlichen Empfang. „Kaum hatten wir das Auto verlassen, brach die Sonne durch die Wolken und tauchte die Nordsee in ein funkelndes Licht.“ Es war ein beinahe magischer Moment für die Gruppe.

Paar lässt es sich ein letztes Mal gutgehen

Am Deich stehend blickte das Paar aufs Meer hinaus, genoss die salzige Brise und das Rauschen der Wellen. Es war genauso wie früher. Auch das Fischbrötchen schmeckte wieder gut. Später ließ es sich die Gruppe vom Wünschewagen in einem Restaurant verköstigen. Es wurde viel gelacht, erzählt und das Paar öffnete sich immer mehr gegenüber den Wunscherfüllern.

Vor der Heimreise von diesem kurzen Urlaub an der Nordsee stand noch ein Besuch im Aquarium an, der für erstaunte Blicke beim Pärchen sorgte. Hier wurden die zwei von den Mitarbeitern herzlich empfangen und sie durften sogar kostenlos die Meerestiere betrachten. Das rührte natürlich besonders. Und was wäre ein Ausflug ans Meer ohne ein Stück Apfelkuchen zum Abschluss?

Vollkommen zufrieden und satt – sowohl vom Essen als auch von den vielen Eindrücken – ging es zurück nach Heidgraben. „Es war ein Tag voller Emotionen, voller Erinnerungen und voller Dankbarkeit“, dachten die Wunscherfüller nach der Fahrt an den besonderen Tag zurück. „Dieser Ausflug hat uns einmal mehr gezeigt, wie wertvoll und unvergesslich kleine Gesten und große Träume sein können.“

Ob Urlaub an der Nordsee oder ein letztes Familientreffen zu Hause auf der Terrasse – die Wünschewagen finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Wer das Projekt unterstützen möchte, bekommt hier weitere Informationen.