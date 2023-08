Urlaub an der Ostsee: Strand-Besucher sehen rot! Was „Vollpfosten“ hier tun, kann niemand mehr verstehen

Nicht selten kommt es vor, dass Menschen ihren Urlaub unter dem Motto ‚Hier kann ich machen, was ich will‘ antreten. Das gilt sehr zum Bedauern von vielen Strand-Besuchern auch für einen Urlaub an der Ostsee.

Doch auch im Urlaub an der Ostsee herrschen Regeln – und das aus gutem Grund. Im schlimmsten Fall können Zuwiderhandlungen sogar mit dem Tod bestraft werden. Um welches langjährige Problem es sich dabei handelt, hat unser Partnerportal MOIN.de erklärt.

Urlaub an der Ostsee: Achtung Lebensgefahr!

Bei einem Besuch am Strand ist der Sprung ins Meer für viele sehr verlockend. Doch an einigen Tagen sogar zu verlockend, sodass sie nicht widerstehen können, obwohl sie es besser sollten. Nämlich dann, wenn das Wetter für Badende zur Gefahr wird. So wie es beispielsweise bei einem Sturmtief der Fall ist.

Dann sind die Wellen oftmals unberechenbar und die Küstenwache muss ein Badeverbot aussprechen. Anhand von roten Flaggen wird jeder Strand-Besucher, ob Tourist oder Anwohner, vor der lebensbedrohlichen Gefahr gewarnt. Dennoch ignorieren viele Menschen jedes Jahr aufs Neue die Warnsignale und riskieren nicht nur ihr eigenes Leben.

Ostsee-Liebhaber auf 180

„Für alle Deppen, die heute eben diese ignoriert haben“, schreibt eine aufgebrachte Ostsee-Liebhaberin über die rote Flagge, die auf dem Bild in einer Facebook-Gruppe zu sehen ist und weist auf das Badeverbot wegen akuter Gefahrenlage hin. „Ihr bringt damit auch die Retter in Gefahr und leider verlieren jedes Jahr einige von ihnen ihre Leben bei der Rettung solcher Vollpfosten.“

Doch sie ist nicht die Einzige, der das verantwortungslose Verhalten einiger Urlauber mächtig gegen den Strich geht – andere User finden noch deutlichere Worte. Neben den roten Flaggen gibt es übrigens noch weitere Warnsignale am Strand, die du besser beachten solltest. MOIN.de hat zusammengefasst, welche Bedeutung sie haben.