Camping-Urlauberin oben ohne: Mitreisende gehen auf die Barrikaden

Ab in den Urlaub. Das dachten sich wohl auch die drei Freundinnen Steffi, Kira und Anni aus Hamburg. Die drei Nordlichter sind zum ersten Mal zusammen im Camping-Urlaub und dementsprechend mit den Bräuchen und Sitten der Camping-Experten noch nicht wirklich vertraut. Ein Glücksfall für die Zuschauer der RTL-Zwei-Campingsoap „Bella Italia“. Denn an skurrilen Situationen sollte es mit der Mädels-Clique im Camping-Urlaub nun wirklich nicht mangeln.

Das begann schon beim Aufbau eines Sonnenschirmes. Weil im Mietwohnwagen, den sich die Hamburgerinnen auf dem „Marina de Venezia“, dem größten Campingplatz Italiens gegönnt haben, nämlich der passende Ständer fehlte. Und so musste der Sonnenschirm-Stiel von Hand in den sandigen Boden gekloppt werden. Blöd nur, dass die Camping-Anfängerinnen keinen Hammer dabei hatten und so versuchte Altenpflegerin Steffi den Sonnenschirm durch das Gewicht ihres Körpers und geschickte Drehbewegungen dazu zu bewegen, doch stabil im Boden zu verharren. Da dies aber nur bedingt klappte, mussten die Damen ihren Mittags-Tequila in der Sonne trinken.

Nacktalarm am Camping-Strand

Ein Fakt, der die drei nur bedingt zu stören schien. Schließlich begab man sich wenig später schon auf den Weg gen Strand. Dort angekommen, wurde sich zeitnah entblättert, sollten die vom Hamburger Schietwetter nur wenig mit Sonne bedachten Körper, doch von eben jener geküsst werden.

++ „Bella Italia“: Die Fingerhuths verraten – HIER herrscht strenges Kameraverbot ++

Problematisch auf dem – vor allem von Familien mit Kindern – frequentiertem Strandabschnitt: Kira nahm das mit dem Streifenfrei etwas zu ernst und entledigte sich auch gleich des Bikini-Oberteils. Oder wie sie es so schön sagte: „Tittenalarm!“

Mehr Nachrichten:

Zu viel nackte Haut fanden ihre Freundinnen und so kassierte die pinkhaarige Nackt-Nixe gleich die Quittung für ihren Spontan-Strip. „Ähh, hier sind Kinder“, merkte Anni an und zog das Bändchen des BHs direkt wieder nach oben. Kira zeigte sich aber durchaus einsichtig. „Daran habe ich gar nicht gedacht, tatsächlich“, gestand sich die Kurzzeit-Nudistin ein und zog sich rasch wieder an. So ganz cool fand sie die Aktion ihrer Freundin jedoch nicht. „Spaßverderber, Mensch“, meckerte sie noch ein wenig vor sich hin, und bekam von Freundin Steffi direkt noch einen mit. „Ist sowieso knapp genug, der Bikini. Ist ja schon fast wie ausgezogen. Also kann sie den auch anlassen.“