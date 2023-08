Urlaub: Nur drei Menschen auf dieser Welt brauchen keinen Reisepass

Es kann richtig nervig sein. Voller Vorfreude fährt man mit gepackten Koffern zum Flughafen. Der langersehnte Urlaub steht an. Doch in der Schlange vor dem Check-In fällt plötzlich auf: Reisepass vergessen. Was folgt, ist irgendetwas zwischen Drama und Verzweiflung. Noch schlimmer ist es nur, wenn im fernen Urlaubsland der Reisepass verloren geht. Auf Behördengänge hat man im Urlaub schließlich noch weniger Lust als daheim.

Doch wusstest du, dass es genau drei Menschen auf der Welt gibt, die diese Probleme mal so gar nicht berührt? Ja, richtig gelesen. Diese drei Menschen können quer durch die Welt reisen und brauchen sich niemals Gedanken um ihren Reisepass machen. Aber um wen handelt es sich?

DIESE drei Menschen dürfen ohne Reisepass reisen

Einer der Dreien ist erst seit kurzem Mitglied in der illustren Runde. Es handelt sich um den britischen König Charles III. Seit dem Tod seiner Mutter hat er das Privileg, ohne Reisepass reisen zu dürfen. Der Grund: Waren die Reisepässe vormals im Namen seiner Mutter Queen Elizabeth II. ausgestellt, laufen sie nun auf seinen Namen. Bedeutet: König Charles III. benötigt keinen eigenen mehr.

Die beiden anderen Personen, die keinen eigenen Pass mehr benötigen, sind Tennō Naruhito und seine Frau Masako. Also der Kaiser und die Kaiserin von Japan. So entschied das japanische Außenministerium im Jahr 1971, dass es unangemessen sei, dem Kaiser und der Kaiserin einen Reisepass auszustellen, wie das Portal „Asienspiegel.ch“ erklärt. Zudem wäre es extrem unangebracht, das Paar einer Visa-Prozedur auszusetzen. Seitdem können der japanische Kaiser und seine Partnerin ohne Reisepass quer durchs Ausland reisen.

Für die weiteren Familienmitglieder gilt das Privileg übrigens nicht. So müssen sowohl Mitglieder der britischen Königsfamilie wie Prinz William, Kate Middleton oder Camilla als auch die Mitglieder der japanischen Kaiserfamilie einen Reisepass besitzen.