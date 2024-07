Urlaub an der Ostsee: Pommes-Preis eskaliert! Das kann doch keiner mehr bezahlen

Mallorca, Griechenland oder Bayern? Jeder hat andere Vorlieben für seine Ferien. Doch für viele geht nichts über einen Urlaub an der Ostsee. Kein Wunder, die Vielfalt der Landschaft ist hier kaum zu übertreffen. Ob du eine der vielen Inseln wie Rügen oder große und kleine Städte wie Kiel oder Grömitz besuchst, du wirst es garantiert nicht bereuen.

Doch es gibt etwas, was dir den Urlaub total vermiesen könnte. Und zwar die Preise. Vor allem der Pommes-Preis eskaliert hier gerade so richtig. Touristen können es nicht fassen!

Urlaub an der Ostsee: Pommes-Preis schießt in unermessliche Höhen

Stell dir vor du verbringst deinen Urlaub an der Ostsee, genauer gesagt in Timmendorfer Strand. Bei der Erkundung der Gegend bekommst du plötzlich Hunger und steuerst die nächste Pommesbude an. Beim Blick auf die Preise fällst du aber aus allen Wolken. Ganze 7 Euro wollen die für eine Portion Pommes mit Ketchup und Mayo haben! Genau das ist jetzt einem Facebook-User passiert, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Der Preis ist wirklich happig. Wer soll das heutzutage noch bezahlen? Die Wut darüber entlädt sich in den Kommentaren unter dem Post. Natürlich haben viele auch Verständnis für die Problematik, die oftmals in der Gastro herrscht. Doch so einen Preis möchte kaum jemand für ein einfaches Gericht wie Pommes mit Mayo zahlen.

Kartoffelpreise sind gestiegen

Klar ist, die Kartoffelpreise sind stark gestiegen. Das zeigen auch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Grund ist unter anderem die schlechte Ernte.

