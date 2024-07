Urlaub an der Nordsee und Ostsee: Anwohner schlagen Alarm – jetzt wird es ernst

Ein Urlaub an Nordsee oder Ostsee wird bei vielen Deutschen immer beliebter. Nicht nur, weil die Flugpreise ins Ausland ins schier Unermessliche gestiegen sind, sondern auch, weil es vor der Haustür manchmal einfach am schönsten ist. Die vielen beliebten Urlaubsorte an der deutschen Küste haben viel zu bieten: kilometerlange weiße Strände, ein angenehmes Klima und leckere Fischbrötchen. Zahlreiche Ferienwohnungen mit Selbstverpflegung sorgen zudem dafür, dass die Kosten relativ moderat bleiben.

Doch des einen Freud ist des anderen Leid. Die Menge an Touristen, die sich in den Sommermonaten für einen solchen Urlaub entscheiden, ist für die örtliche Infrastruktur und die Anwohner kaum noch zu verkraften. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ fasst zusammen, was Experten zu dieser Problematik sagen.

Urlaub an Nordsee und Ostsee: Touristenmassen stürmen Ferienparadiese

In vielen Orten an der Nordsee und Ostsee der Nordsee sorgen die Massen von Urlaubern immer wieder für Ärger bei den Einheimischen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die Strände sind an warmen Tagen völlig überlaufen, die Geschäfte in den kleinen Fischerdörfern überfüllt und bezahlbarer Wohnraum für die Einheimischen schwer zu finden, schließlich werden viele Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt, wie „MOIN.DE“ berichtet.

Ein Beitrag von NDR Info ging der Frage nach, inwiefern sich die Anwohner bereits über zu viele Touristen aufgeregt hatten. Die Ergebnisse geben erstmal Entwarnung, denn grundsätzlich steht eine breite Mehrheit im Norden dem Tourismus positiv gegenüber. Das hat einen guten Grund, denn immerhin ist in vielen Regionen der Tourismus die Haupteinnahmequelle.

Laut Sabrina Seeler vom Deutschen Institut für Tourismusforschung leistet der Tourismus einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität der Einheimischen. Deshalb sei der Urlaub an Nord- und Ostsee nach wie vor bei vielen Menschen beliebt. Die Expertin findet aber auch deutliche Worte zur Problematik, nachzulesen in diesem „MOIN.DE“-Artikel.