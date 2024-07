Urlaub an der Nordsee: Warnung vor fieser Plage – Experte schlägt Alarm

Na, da wird der Urlaub an der Nordsee ganz schnell zum Horror-Trip! Wer an der deutschen Küste urlaubt, will oft die frische Meeresluft, die schönen Landschaften und die gute Küche genießen. Da denkt man erstmal nicht an mögliche Gefahren. Vollkommen zu Recht, man muss sich schließlich erholen dürfen.

Doch Experten warnen vor einer Plage, die vor allem bei einem Urlaub an der Nordsee relevant ist. Und die hat es in sich!

Urlaub an der Nordsee: Warnung vor fieser Plage

Wie nämlich Forschungen des renommierten Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven ergeben, könnten Quallen zu den wenigen Gewinnern des Klimawandels zählen. Steigende Wassertemperaturen, Nährstoffeinträge und Überfischung begünstigen ihre Vermehrung – auch in der Nordsee.

Die Auswirkungen des Klimawandels sind in der Nordsee bereits deutlich spürbar. Im vergangenen Jahr waren die Ozeane so heiß wie nie zuvor. Vor allem die Nordsee erwärmt sich als Flachmeer besonders schnell und bietet dadurch die perfekte Bedingung für Quallen.

Experte schlägt Alarm

Die Folge: Quallen vermehren sich umso mehr und können für Schwimmer und Badefreunde zur giftigen Gefahr werden, wie MOIN.de weiter berichtet. „Übt nun etwa der Klimawandel Stress auf die Meeresbewohner aus, können sich die Nesseltiere oft gegen Nahrungskonkurrenten wie Fische durchsetzen“, erklärt Dmitrii Pantiukhin, Doktorand am AWI, gegenüber MOIN.de.

Das habe dann wiederum Folgen für das ganze Nahrungsnetz. Warum laut dem Forscher die Quallen auch für heimische Fischarten gefährlich ist und welche Quallen ungefährlich für Menschen sind