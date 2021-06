Nach Rügen ist Usedom die zweitgrößte Insel Deutschlands. Die Insel an der Pommerschen Bucht hat 76.500 Einwohner. Sie ist zum Großteil Deutsch, jedoch ist auch ein Teil im Osten von ihr bereits polnisch. Gelegen an der Ostsee ist sie ein absoluter Touristenmagnet.

Urlaub an der Ostsee: Diese Attraktion auf Usedom teilt die Geister – „Grauenvoll!“

Wer sehnt sich nicht nach einem Urlaub an der Ostsee? Die aktuellen Corona-Werte sollten das in diesem Sommer wieder möglich machen.

Das gilt auch für die Insel Usedom. Hier wurde passenderweise auch eine neue Touristenattraktion eröffnet. Die wiederum begeistert keineswegs alle Besuchern, die ihren Urlaub an der Ostsee verbringen.

Urlaub an der Ostsee: Eine neue Touristen-Attraktion auf Usedom sorgt derzeit für heftige Diskussionen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Leo

Urlaub an der Ostsee: Neue Attraktion auf Usedom stößt auf Kritik

Neben den gesunkenen Inzidenzen sorgt auch das derzeitige Wetter unter Urlaubern an der Ostsee für gute Laune. Was gibt es besseres als sich bei tollem Wetter einen Tag am Strand zu gönnen und etwas zu entspannen?

Das ist die Ostseeinsel Usedom:

Insel in der Ostsee

Befindet sich im äußersten Nordosten von Deutschland

Die Insel hat zwei Grenzübergänge nach Polen

Usedom ist die zweitgrößte Insel Deutschlands

Bekannte Ostseebäder sind Zinnowitz, Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck

Auf Usedom gibt es einen Flughafen, dieser ist bei Garz gelegen

Die größte Stadt auf der Insel ist Swinemünde (Polnische Seite)

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, gibt es jetzt auf der Ostseeinsel Usedom aber auch eine neue Attraktion für Urlauber, die nicht den ganzen Tag am Strand verbringen wollen. Die Meinungen dazu gehen allerdings sehr auseinander.

Was für ein Urlaub! Sonnenuntergang an der Ostsee Foto: imago images

Urlaub an der Ostsee: Neue Touristenattraktion sorgt für Diskussionen

Am 1. Juni war es soweit: der Baumwipfelpfad in Heringsdorf auf Usedom öffnete seine Pforten für Besucher. Stolze acht Millionen Euro hat der Bau der Attraktion gekostet. Der Aussichtsturm ist 38 Meter hoch und soll den Abenteuerlustigen einen tollen Blick bieten.

Selbstredend ist Besuch derzeit nur unter den geltenden Corona-Vorschriften möglich. In einer Facebook-Gruppe sorgte der neue Baumwipfelpfad für reichlich Diskusionnen.

Urlaub an der Ostsee: Das Highlight des Baumwipfelpfads in Heringsdorf ist der Aussichtsturm. Foto: Jens Büttnerdpa-ZentralbildZB

Während einige ankündigten, die Attraktion besuchen zu wollen, fanden sich auch negative Kommentare. „Sieht ja grauenvoll aus“, schreibt so etwa eine Frau.

Eine andere Userin sieht die ganze Sache ähnlich: „Für mich ist das ein riesiger Fremdkörper in der Landschaft. Aber gut, sehr viele Touris werden sich über die neue Attraktion freuen.“ Wann der Baumwipfelpfad in Heringsdorf auf Usedom geöffnet hat und wie viel du für einen Besuch bezahlen musst, erfährst du auf „MOIN.DE“. (gb)

10 Reise-Tipps für die Ostsee:

Rügen

Bornholm

Usedom

Hiddensee

Fischland-Darß-Zingst

Poel

Heiligendamm

Timmendorfer Strand

Fehmarn

Hohwachter Bucht

Eine Attraktion an der Ostsee spaltet die Gemüter (Symbolbild). Foto: IMAGO / Leo

