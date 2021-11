Was sind die Unterschiede zwischen Nord- und Ostsee?

Nordsee vs. Ostsee: Das unterscheidet beide voneinander

Urlaub an der Ostsee: Seltenes Naturphänomen am Himmel – spektakuläre Bilder zeigen es

Unglaublich, was du im Urlaub an der Ostsee in den vergangenen Tagen beobachten konntest.

Denn der Urlaub an der Ostsee hat sich bei den kühlen Temperaturen definitiv trotzdem gelohnt. Zumindest wenn man ein Auge für den Himmel hatte.

Beim Urlaub an der Ostsee konnten Menschen etwas Wunderschönes beobachten

Denn am Ostsee-Himmel konnten viele Menschen tatsächlich die Polarlichter beobachten, wie MOIN.de berichtet.

Dutzende Fotos sind in den sozialen Medien geteilt worden von den grünen, roten, weißen Lichtern, die am Himmel tanzten.

Polarlichter sind wie der Name schon sagt eigentlich nur in sehr kalten Regionen zu sehen. Foto: dpa

Urlaub an der Ostsee: Starker Sonnensturm ist verantwortlich für Polarlichter

Dass die Polarlichter überhaupt in Deutschland sichtbar werden konnten, liegt an einem Sonnensturm. Und dass der Himmel an der Ostsee zum Zeitpunkt der Polarlichter besonders klar gewesen ist.

Wie diese schönen Polarlichter entstehen und ob sie theoretisch auch in naher Zukunft mal wieder in Deutschland sichtbar sein werden oder ob du doch nach Lappland fahren musst, das erfährst du bei MOIN.de. (fb)