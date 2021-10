Da kann einem schon mal die Hutschnur platzen!

So ein Urlaub an der Nordsee kann und sollte eigentlich vornehmlich der Erholung dienen. Und auch, wenn das Wetter im Urlaub an der Nordsee vielleicht nicht immer dem Klima gleicht, den man aus Mittelmeer-Regionen kennt, sollte man zumindest seine Ruhe haben dürfen, wenn man sie denn will.

Was aber ein Stammgast in seinem Urlaub an der Nordsee erleben muss, ist absolut grenzwertig. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.de.

Urlaub an der Nordsee: Mann kommt seit 50 Jahren auf Insel, jetzt ist er sauer – „Was ist nur mit den Menschen los?“

Ein Vorfall auf der Nordsee-Insel Amrum beschäftigt den Urlauber unfreiwillig. Auf Facebook lässt er seiner Wut freien Lauf, schreibt: „Was ist nur mit den Menschen los?“ Dann führt er aus: „Wir kommen gerade aus dem Zentralmarkt Wittdün, wo wir auf dem Parkplatz geparkt haben. Und jetzt das!“

Die Nordsee-Insel Amrum soll zum Entspannen einladen. Nicht aber für einen Stamm-Urlauber! (Symbolfoto) Foto: IMAGO / imagebroker

An seinem Auto sind böse Kratzspuren zu sehen. Und weil die schräg verlaufen, glaubt das Opfer an einen Tritt mit dem Fuß und nicht an eine Berührung mit einem anderen Fahrzeug, berichtet MOIN.de weiter. Im Klartext: Jemand soll mit Absicht gegen sein Auto getreten haben!

Urlaub an der Nordsee: Stammgast wegen Kratzer am Auto fassungslos

Passiert sei das Ganze am 23. Oktober, und zwar am helllichten Tag. Neben seinem Wagen soll ein schwarzer Pkw geparkt haben, der bei seiner Rückkehr nicht mehr dort gewesen sei. Ob der allerdings auch etwas mit dem Vorfall zu tun habe – völlig unklar.

Derweil ranken sich auf Facebook die Gerüchte um den oder die mutmaßlichen Täter

Welche Vermutung jetzt Oberhand gewonnen hat und wie die Situation auf den anderen Nordsee-Inseln aussieht, kannst du hier auf MOIN.de nachlesen. (mg)