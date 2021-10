Was sind die Unterschiede zwischen Nord- und Ostsee?

Nordsee vs. Ostsee: Das unterscheidet beide voneinander

Urlaub an der Ostsee: Preise steigen immer weiter – doch das größte Problem liegt woanders

Tanken, Heizen und nun auch der Urlaub an der Ostsee: Alles wird aktuell teurer, die Inflation macht vor nichts Halt.

Trotzdem entscheiden sich viele Menschen weiterhin für einen Urlaub an der Ostsee oder auch an der Nordsee. Auch wenn die Reisenden dafür bald noch tiefer in die Tasche greifen müssen.

Für einen Urlaub an der Ostsee oder Nordsee müssen Reisende deutlich tiefer in die Taschen greifen

Wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet, rechnen die Tourismusexperten dennoch damit, dass im Herbst 2021 wieder das Reiseniveau wie vor der Corona-Pandemie erreicht wird.

Allerdings macht ein anderes Problem den Menschen, die auf den Tourismus angewiesen sind, noch mehr Sorgen als die steigenden Preise.

Fachkräftemangel macht Tourismusbranche zu schaffen

Und das ist der Fachkräftemangel. Denn viele Menschen haben sich in der Krise beruflich umorientiert, Servicekräfte sind mittlerweile rar gesät.

Wie sehr und ob dieser Fachkräftemangel sich auf die touristischen Betriebe niederschlagen wird, das erfährst du bei MOIN.de. (fb)