Urlaub in Österreich: Neue Regel trifft Touristen hart! HIER gilt ein strenges Verbot

Bei einem Urlaub in Österreich zieht es Touristen oft nach Tirol. Auch um den Gardasee zu erreichen, wird man von München meistens über die Brenner-Autobahn in Österreich geleitet. Das führt dazu, dass der Verkehr besonders in den Ferien und am Wochenende extrem stark belastet ist und es zu viel Stau kommt. Jetzt hat die Tiroler Landesregierung knallharte Maßnahmen ergriffen, die für Touristen zu starken Einschränkungen führen.

Wenn man einen Urlaub in Österreich plant, sollte man sich besser ausreichend auf die neuen Regeln vorbereiten. Insbesondere in den Ferienzeiten und am Wochenende sind nämlich die Hauptstraßen in Tirol stark befahren und es kommt oft zu zähfließendem Verkehr oder einem Stau. Um sich Zeit zu sparen, befahren deswegen viele Touristen gerne Ausweichrouten. Dies soll in Zukunft jedoch nicht mehr möglich sein.

Urlaub in Österreich: Strenge Kontrollen und Polizeipräsenz

Die Tiroler Landesregierung hat beschlossen, dass am Wochenende und an Feiertagen ein strenges Fahrverbot auf bestimmte Ausweichrouten in Tirol eingeführt werden soll. Wie „Ruhr24“ berichtet, soll dadurch der Verkehr bei einem Urlaub in Österreich auf den Hauptstraßen gehalten werden. Es wurde beschlossen, dass das Verbot bis einschließlich 13. Oktober 2024 gelten soll – eine Verlängerung ist möglich.

Das Fahrverbot auf den Ausweichrouten wurde erlassen, um die umliegenden Gemeinden zu schützen. Touristen, die Urlaub in Österreich machen, befuhren die kleinen Straßen oft und belasteten dort den Verkehr. Die Ortsstraßen sollen in Zukunft besser entlastet werden und außerdem die Sicherheit für die Einheimischen erhöhen.

Um die Einhaltung der neuen Regelungen zu gewährleisten, muss man bei einem Urlaub in Österreich mit starker Präsenz der Polizei an den betroffenen Ausfahrten rechnen. Wenn man als Tourist die Hauptstraßen verlässt, muss man eine Begründung dafür vorweisen können, die auch belegbar ist. Ein Beispiel wäre eine Buchung in einem Hotel oder eine Reservierung in einem Restaurant. Ohne triftigen Grund muss man laut „Ruhr24“ mit einem Bußgeld von bis zu 220 Euro rechnen.

Bußgeld von bis zu 220 Euro

Wenn man die Hauptstraßen verlassen will, sollte man sich also im Vorhinein darum kümmern, entsprechende Belege vorweisen zu können. Selbst bei ausreichender Vorbereitung muss man damit rechnen, dass die Reise aufgrund der Kontrollen deutlich länger dauern wird.

Wer einen Urlaub in Österreich plant, muss sich also gut vorbereiten und überprüfen, ob die ausgewählte Strecke ebenfalls von den strengen Maßnahmen betroffen ist. Eine Alternative ist es, eine andere Strecke zu befahren, die nicht betroffen ist – oder die Reise direkt mit dem Zug anzutreten. Ansonsten kann die entspannte Autofahrt schnell zu einem stressigen Unternehmen werden.