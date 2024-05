Urlaub in Österreich: Dieser Anblick macht Touristen rasend

Immer mehr Menschen verzichten auf eine lange Reise mit dem Flugzeug und machen stattdessen Urlaub in Österreich. Kein Wunder, nicht nur die Natur mitsamt der Berge und die frische Luft sind verlockend, sondern auch die Kulinarik ist für viele Grund genug für einen Trip in unser Nachbarland. Doch während die Preise in Deutschland in die Höhe geklettert sind, müssen Touristen auch in Österreich an der ein oder anderen Stelle mit höheren Kosten rechnen.

Aber darauf, dass dieses beliebte Produkt inzwischen so teuer geworden ist, war wohl keiner der Urlauber gefasst.

Urlaub in Österreich: Preisspirale dreht sich weiter

Bereits im Sommer 2023 mussten Reisende in ihrem Urlaub in Österreich für Schnitzel, Kaiserschmarrn und Co. tiefer in die Tasche greifen. Die meisten Touristen haben sich inzwischen damit abgefunden, doch lauert in diesem Jahr bereits die nächste böse Überraschung auf der Speise- und Getränkekarte. Der Bierpreis klettert in die Höhe und knackt ortsweise sogar die sechs-Euro-Marke. Und dieses Phänomen kommt keinesfalls von ungefähr.

+++ Urlaub auf Mallorca: Bittere Gewissheit – hier müssen Touristen jetzt tiefer in die Tasche greifen +++

„Nun hat die Brau Union in Österreich, zu der Marken wie Gösser, Zipfer, Wieselburger und Kaiser gehören, eine Preiserhöhung von 3,6 Prozent für ihre Biere angekündigt“, heißt es in einem aktuellen Bericht der „tz“. Der Grund? Biersteuer, Inflation und schwierige Logistik. Wer sich bereits jetzt auf seinen Urlaub in Österreich und die lokalen Bierspezialitäten freut, der muss also in diesem Jahr mit höheren Ausgaben rechnen. Und wie sieht das in Deutschland aus?

Weitere Themen:

Durch den Mehrwertsteueranstieg von sieben auf 19 Prozent am Anfang des Jahres sind auch in Deutschland die Bierpreise gestiegen. Gaststätten- und Hotelverbände warnen mit einem Blick in die Zukunft davor: Die Preise könnten sogar noch weiter ansteigen.