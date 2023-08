Urlaub in Österreich: Sessellift löst sich – Deutscher fällt vier Meter in die Tiefe

Dramatischer Vorfall während eines Urlaubs in Österreich: Ein bayerischer Tourist erlitt dort bei einem schrecklichen Unfall schwere Verletzungen, als er von einem Sessellift in die Tiefe stürzte. Der Mann wurde nach dem Unfall umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der tragische Vorfall ereignete sich, als ein 65-jähriger Urlauber aus Bayern am Freitag (11. August) gemeinsam mit einem Begleiter auf der Bergbahn Andelsbuch in Vorarlberg wieder ins Tal unterwegs war. Dann geschah der wahrgewordene Albtraum: Plötzlich löste sich der Doppelsessel, auf dem sie saßen, vom Tragseil. Der Sessel geriet laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache ins Rutschen und prallte gegen einen darunter befindlichen Sessel, in dem zwei weitere Passagiere saßen.

Urlaub in Österreich: Tourist wird in Krankenhaus geflogen

Der Aufprall führte dazu, dass der Tourist aus Bayern unter dem Sicherheitsbügel hindurchrutschte. Mit Hilfe eines anderen Fahrgastes konnte er sich laut Polizei vorübergehend festhalten, bevor er auf eine steile Wiese stürzte und etwa vier Meter über eine Böschung schlitterte und schließlich auf einem Güterweg landete. Ein Polizeisprecher erklärte, dass der schwer verletzte Mann aus München stamme.

Zwei der insgesamt vier Beteiligten, allesamt Deutsche, erlitten leichte Verletzungen. Der 65-Jährige wurde mit einem Helikopter in ein Schweizer Krankenhaus in St. Gallen geflogen. Der Seilbahnbetrieb wurde vorübergehend eingestellt.

Auch im benachbarten Bundesland Tirol kam es am gleichen Tag zu einem Unfall an einem Lift, bei dem eine deutsche Touristin verletzt wurde. Die 75-jährige Frau aus dem Landkreis Hannover fuhr auf dem Wilden Kaiser bei Going mit ihrer Enkelin bergauf. Kurz vor der Ankunft öffnete sie den Sicherheitsbügel, verlor das Gleichgewicht und stürzte etwa 1,5 Meter auf einen Betonboden. Dabei erlitt sie schwere Gesichtsverletzungen. (mit dpa)