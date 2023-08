Österreich: Deutsches Ehepaar stirbt bei Autobahn-Unfall – dieses Detail ist besonders tragisch

Schreckliches Unglück in Österreich! Dort kam ein deutsches Ehepaar bei einem Autobahn-Unfall ums Leben. Hätte der Tod der beiden womöglich verhindert werden können? Ein tragisches Detail lässt aufhorchen.

Diese Bilder machen sprachlos: Eine Feuerwehr-Kamera nahm auf, wie zwei Feuerwehrleute im Fahrerhaus sitzen. Die Sirene heult. Ein Kollege läuft vor dem Fahrzeug und fordert die anderen Autofahrer auf, Platz zu machen, eine Rettungsgasse zu bilden, damit die Rettungskräfte einem schwer verunglückten deutschen Paar in Österreich helfen können. Doch sie kamen zu spät.

Österreich: Frau starb im Krankenhaus, Fahrer an der Unfallstelle

Wie die „Bild´“ berichtet, blockierten mehrere Autofahrer die Rettungsgasse auf der Autobahn 8 in Richtung Suben in Oberösterreich. Als die Retter endlich an der Unfallstelle ankamen, folgte die traurige Gewissheit. Der 77-jährige Fahrer war bereits tot. Seine Frau (69) lag schwer verletzt auf dem Seitenstreifen, kämpfte um ihr Leben. Doch auch sie verstarb später im Krankenhaus. Sie hatte sich mit letzter Kraft noch selbst aus dem Auto befreien können.

Das schreckliche Unglück geschah am Samstag (5. August) gegen 15.20 Uhr. Der 77-Jährige verlor offenbar die Kontrolle über sein Auto. Der schwarze Kleinwagen kam rechts von der Autobahn ab. Er fuhr dann „über einen neben der Autobahn befindlichen, gesperrten Parkplatz“, heißt es von der Polizei. Dann prallte er frontal gegen einen Baum.

Hätte der Tod verhindert werden können?

In der Feuerwehrmeldung heißt es weiterhin: „Die Anfahrt zur Unfallstelle verzögerte sich aufgrund nicht eingehaltener Rettungsgasse und musste durch den Einsatzleiter durch direkte Ansprache der Fahrzeuglenker und zu Fuß geschaffen werden.“

Wie tragisch! Hätte der Tod des Paares verhindert werden können, wenn eine Rettungsgasse vorhanden gewesen wäre? „Das ist rein spekulativ, dazu gibt es von unserer Seite aus keine Auskünfte“, sagte Uwe Lux, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Ort im Innkreis zu der „BILD“. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Vorfall Autofahrer künftig sensibilisiert, bei Stau eine Rettungsgasse zu bilden. So können Menschenleben gerettet werden.