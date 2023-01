Urlaub in Österreich: Drama in Tiroler Alpen – Deutscher (38) stürzt in den Tod

Schreckliches Unglück beim Urlaub in Österreich: Ein Deutscher (38) stürzte beim Klettern in den Alpen – und ist jetzt tot! Der Mann machte am Sonntag (15. Januar) mit seinem 34-jährigen Begleiter einen Kletterausflug zum Schusslersprung, einem Eisfall im Pitztal.

Urlaub in Österreich: 34-Jähriger konnte Notruf selbst absetzen

Beim Abseilen geschah das Drama: Aus bisher unbekannter Ursache stürzten die beiden Männer ab! Dabei erlitt der 38-Jährige tödliche Verletzungen. Auch der 34-Jährige verletzte sich schwer. Er konnte allerdings noch selbst einen Notruf absetzen.

Wegen des schlechten Wetters war eine Bergung der beiden Deutschen per Hubschrauber nicht möglich. Die Bergrettung musste zu Fuß zum Unglücksort kommen. Der verletzte 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. (mit AFP)