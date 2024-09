Urlaub an Nordsee und Ostsee: Ekel-Plage droht – Touristen wird bereits ganz anders

Es ist längst nicht mehr nur ein Problem der südlichen Länder. Auch an der Nord- und Ostsee stoßen Urlauber immer öfter auf ungewollte Meeresbewohner. Sie sind zwar oft nur weich und glitschig und tun ihnen überhaupt nichts, doch können andere Arte ordentlich zwicken und sogar zu einem medizinischen Problem führen.

Die Rede ist natürlich von Quallen. Schon jetzt nerven sie im Urlaub an der Nordsee und Ostsee. Doch könnte die Situation am Strand für Touristen noch viel schlimmer werden.

Urlaub an Nordsee und Ostsee: Quallen en masse

Ob bei einem Strandspaziergang oder einer Schwimmrunde im Meer – überall begegnen Touristen und Einheimische zurzeit den Nesseltieren. Vor allem die Feuerquallen scheinen sich in den vergangenen Jahren rasant vermehrt und ausgebreitet zu haben. Wissenschaftler kennen auch den Grund dafür: der Klimawandel.

Da sich die Quallen in den immer wärmer werdenden Meeren wohlfühlen, breiten sie sic weiter aus. Auch an den Stränden der Nord- und Ostsee sind die Urlauber nicht mehr vor ihnen sicher. Laut dem Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven dürfte die aktuelle Lage in den kommenden Jahren nur noch extremer werden.

Urlaub an Nord- und Ostsee: Bald nicht mehr ohne Quallen

Während die Wassertemperaturen weiter in die Höhe schießen, nimmt auch das Problem der Überfischung zu. „Übt nun etwa der Klimawandel Stress auf die Meeresbewohner aus, können sich die Nesseltiere oft gegen Nahrungskonkurrenten wie Fische durchsetzen. Das hat dann wiederum Folgen für das ganze Nahrungsnetz“, erklärt Dmitrii Pantiukhin, Doktorand am Alfred-Wegener-Institut. So ernähren sich viele Quallenarten auch von Fischlarven oder -Eiern. Dadurch kann sich die Fischpopulation kaum erholen.

„Die prognostizierte Ausdehnung der Quallenhabitate könnte massive und kaskadenhafte Auswirkungen auf das ganze Nahrungsnetz haben“, warnt der Experte. So könnten Nord- und Ostsee zum „Meer voller Quallen“ werden und Fische nur noch selten vorkommen. (mit epd)