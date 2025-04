Urlaub auf Mallorca: Miese Taxi-Masche aufgeflogen – Touristen sollten genau aufpassen

Ein Urlaub auf Mallorca ist für viele das Highlight im Jahr, doch nun gibt es Drama an der Playa de Palma!

Eine 37-jährige Taxifahrerin wurde von der spanischen Nationalpolizei festgenommen – und der Fall hat es in sich. Wie es scheint, hat die Frau ein perfides Spiel mit den Kreditkarten ihrer Fahrgäste getrieben und wird nun wegen Betrugs in vier Fällen angeklagt.

Urlaub auf Mallorca: Taxifahrerin betrügt Touristen

Jetzt sollten sich Touristen auf Mallorca in Acht nehmen, denn die vermeintliche Masche der Täterin hatte es in sich. Sie soll von ahnungslosen Urlaubern mehrere Zahlungen für eine einzige Reise eingezogen haben. So wurden die Kreditkarten einfach mehrfach belastet – ganz ohne Wissen der Fahrgäste. Aber warum? Ganz einfach: Sie soll laut „Mallorca Magazin“ mehr Geld in die eigene Tasche stecken wollen.

Der Betrug flog auf, nachdem die geschädigten Touristen die Polizei alarmierten und Anzeige erstatteten. Am 28. März war es dann so weit: Die Ermittler folgten der Spur und nahmen die vermeintliche Täterin fest.

Mehr Urlauber, mehr Verbrechen

Doch nicht alle „choferes“, wie die Taxifahrer auf der Insel genannt werden, sind mit den gleichen finsteren Absichten unterwegs. Die meisten arbeiten ehrlich, schließlich ist eine Taxilizenz auf Mallorca teuer – und die Konsequenzen bei Fehlverhalten können drastisch sein. Wer es wagt, sich mit krummen Touren zu bereichern, riskiert seine Karriere.

Hinzu kommt, dass mit der Zahl der Touristen meist auch die Zahl der Straftaten steigt. So werden Urlauber zum Beispiel in Restaurants, Geschäften oder – wie jetzt geschehen – in Taxis bestohlen oder betrogen. Daher ist erhöhte Vorsicht geboten.

