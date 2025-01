Urlaub an der Nordsee: Bitteres Aus in beliebtem Ferien-Ort – jetzt steht es fest

Das neue Jahr startet für viele Anwohner und Touristen an der Nordsee mit einer traurigen Nachricht. Eine beliebte Edeka-Filiale muss sich verabschieden. Und das bereits am 4. Januar 2025.

Das könnte den Urlaub an der Nordsee nachhaltig verändern. Denn die Alternative lehnen viele ab – und das aus einem verständlichen Grund.

Urlaub an der Nordsee: Ferien-Ort verliert beliebten Edeka-Markt

Der Urlaub an der Nordsee besteht für viele Touristen nicht nur aus romantischen Strandspaziergängen und gemütlichen Abendessen im Restaurant. Oftmals verbringen die Urlauber ihre freie Zeit auch in einem Ferienhaus und müssen somit auch dort für ihren täglichen Gebrauch einkaufen gehen. Das wird jetzt in Sankt-Peter-Ording an der Nordsee deutlich erschwert, denn eine beliebte Edeka-Filiale schließt hier für immer ihre Türen, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Bereits am 4. Januar 2025 ist hier Schluss! Anwohner und Touristen sind mehr als enttäuscht.

Es geht dabei um die Edeka-Filiale Johst im Ortsteil Dorf in Sankt Peter-Ording. Ein Schild verkündet die traurige Nachricht: „Nach vielen wunderbaren Jahren schließen wir am 4. Januar 2025 die Türen dieses Marktes.“ Was für ein Schock! Die Betreiber bedanken sich auch im Netz bei den Kunden für die langjährige Treue. Doch die Antworten zeigen, wie sehr der Verlust schmerzt. Hier heißt es unter anderem: „Das ist tragisch“ oder „Oh nein! Mein Lieblingsmarkt seit Jahren – ich habe diesen verwinkelten Markt geliebt und bin dafür immer extra aus Ording hingefahren“.

Kunden lehnen neue Filiale ab

Es gibt zwar eine neue Edeka-Filiale, um im Urlaub an der Nordsee nicht leer auszugehen, doch viele Kunden lehnen den neuen Laden ab. Denn dieser liegt ganze 3,6 Kilometer von dem alten entfernt. Gerade für Fußgänger eine weite Strecke.

