Urlaub an der Nordsee: Frau findet Skelett am Strand – sie befürchtet sofort das Schlimmste

Da läuft es einem direkt eiskalt den Rücken herunter…

Eine Frau genoss einen Urlaub mit ihrer Familie in Dänemark. Doch während eines Spaziergangs an der rauen Nordsee-Küste entdeckten sie und ihre Tochter plötzlich etwas äußerst unheimliches im Sand: Teile eines Skeletts!

Urlaub an der Nordsee: Frau findet Skelett am Strand

Die Urlauberin knipste sofort ein paar Fotos ihres Grusel-Fundes, den sie nahe der Kleinstadt Løkken im Nordwesten Dänemarks gemacht hatte. Um mehr darüber herauszufinden, schickte sie die Bilder an einen wahren Experten – den aus den Medien bekannten Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke.

Benecke teilt auf seiner Facebook-Seite häufiger Fotos, die er von seinen Fans zugeschickt bekommt – jedoch gibt er nur selten eine eigene Einschätzung zu den Schnappschüssen ab. So auch in diesem Fall. Alles, was er ins Netz stellt, sind die Fotos des Knochenfundes, und die Nachricht der Nordsee-Urlauberin.

„Bei einem Strandspaziergang in der Nähe von Løkken (Dänemark), habe ich mit meiner Tochter eine interessante und beeindruckende Entdeckung gemacht“, schreibt die Frau – und äußerst sofort einen schlimmen Verdacht: „Die Wirbelsäule, die Beckenschaufel und der lange Röhrenknochen erinnerten mich sehr an menschliche Knochen. Der Tierschädel daneben bzw. vermutlich der Unterkiefer(?) weißt ja Reißzähne auf oder?“

Oha – liegen hier etwa menschliche Überreste am Strand von Dänemark? „Mein Vater tippt auf einen Affen“, meint die Urlauberin noch – doch Experte Dr. Benecke lässt das Ganze einfach unkommentiert stehen.

Was liegt da am Strand von Dänemark?

Gut, wäre hier tatsächlich ein menschliches Skelett entdeckt worden, hätte der bekannte Forscher das Foto wahrscheinlich nicht so ohne weiteres geteilt. Und auch die Theorie eines Affen, der zufällig an der dänischen Nordwestküste verendet sein soll, erscheint doch äußert unglaubwürdig.

Sehr wahrscheinlicher klingt da die Theorie, die in den Facebook-Kommentaren der anderen Nutzer aus Beneckes Facebook-Community geäußert wird. Demnach könnte es sich bei den Überresten um die Knochen eines Seehundes oder einer Robbe handeln.