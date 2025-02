Urlaub an der Nordsee: Mega-Frust wegen Norderney-Fähre – „Da bleib ich weg“

Ein Urlaub an der Nordsee (oder auch an der Ostsee) ist für viele Deutsche die naheliegendste Adresse, wenn es um Ferienziele im eigenen Land geht. Ausgiebige Spaziergänge am Strand und die dazugehörige Meeresluft sorgen für Entspannung und lassen Besucher die Alltagssorgen für einen Moment vergessen.

Aktuell herrscht bei den Urlaubern allerdings Aufruhr anstatt Gelassenheit, wie unser Partnerportal „Moin.de“ weiß. Grund dafür ist eine Neuerung der Norderney-Fähre Frisia.

Urlaub an der Nordsee: große Neuerung geplant

Die Reederei verkündete auf Facebook, dass sie ab dem 15. Februar teilweise auf Bargeld-Zahlungen verzichten wolle. Nur noch Kartenzahlung ist erlaubt, auch das Zahlen per Smartphone ist möglich. Frisia hat mit dem Schritt in Richtung Digitalisierung auf Zuspruch gehofft.

„Wir sind gespannt auf die Erfahrungen und würden uns riesig freuen, wenn du die Aktion unterstützt“, heißt es in dem Post. Stattdessen gibt es ordentlich Gegenwind von Nordsee-Urlaubern.

Nordsee-Reise fällt ins Wasser: Urlauber sind frustriert

Unter dem Post sammeln sich zahlreiche negative Kommentare wie: „Klimpern nervt nicht! Schon gar nicht, wenn die Technik versagt und man nicht per Karte zahlen kann.“, „Es sollten beide Möglichkeiten beibehalten werden.“ und „Da bleib‘ ich weg.“ Einige User machen sich zudem Sorgen um ältere Menschen, die an der Nordsee Urlaub machen wollen.

Sie kritisieren: „Denkt bitte dran, dass viele Senioren nicht bargeldlos bezahlen können. Es ist für sie schon schlimm genug, dass sie online buchen müssen oder den ‚Strafzuschlag‘ zahlen sollen, wenn sie nicht in der Lage sind.“ Sie müssen sich also besonders umstellen und werden bei der Neuerung benachteiligt.

Urlaub an der Nordsee: Das müssen Kunden wissen

Das Gute: Das bargeldlose Zahlen bleibt nicht für immer. Wie lange Kunden sich auf die Einstellung gefasst machen müssen, liest du bei „Moin.de„.